Etats-Unis : Mort d’Aaron Temkin Beck, père de la thérapie cognitivo-comportementale

Le psychiatre américain Aaron Temkin Beck, considéré comme le père de la thérapie cognitivo-comportementale, est mort lundi à l’âge de 100 ans. Il s’est éteint paisiblement chez lui, selon un communiqué du Beck Institute for Cognitive Behaviour Therapy que lui et sa fille ont cofondé. Né en juillet 1921 de parents immigrants juifs russes, il avait très tôt remis en question les fondements de la psychanalyse freudienne sur l’origine des troubles mentaux.

Au lieu de se concentrer sur l’inconscient, il veut chercher à contrer les pensées négatives chez ses patients en inventant la Thérapie cognitivo-comportementale (TCC) qui a gagné en popularité et s’est généralisée à partir des années 1990. Les patients qui subissent une TCC sont encouragées à remettre en question leurs propres hypothèses et processus de pensée auto-dénigrants pour changer leur perception d’eux-mêmes et du monde qui les entoure.

Cette technique thérapeutique se concentre sur les problèmes actuels d’un patient pour améliorer ses perspectives quotidiennes. Elle est utilisée pour gérer l’anxiété et la dépression, mais peut également être utilisée pour les troubles de stress post-traumatique. Le célèbre psychiatre Aaron Temkin Beck a publié des centaines d’articles et 25 livres au cours de sa longue carrière.