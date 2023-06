Gabon vs RDC : les Léopards feront-ils mentir les Panthères à Franceville ce dimanche ?

Un an après leur courte défaite 1-0 face aux Panthères du Gabon le 4 juin 2022 à Kinshasa, les Léopards de la RDC tenteront de toutes leurs forces de se relancer dans la course aux éliminatoires du groupe I de la CAN 2023. Une mission ardue quand on sait la citadelle de Franceville imprenable pour les adversaires des Panthères. Une revanche à obtenir à tout prix pour la RDC et une mise en orbite totale pour le Gabon, leader du groupe.

Les Léopards de la RD Congo ne viendront pas en chiens de faillance pour défier les Panthères sur leurs propres installations de Franceville ce dimanche soir. Une mission presque impossible quand on jette un œil sur les dernières confrontations entre les deux équipes. Le Gabon part ainsi favori en plus de mener déjà la danse dans ce groupe I avec 7 points contre la RDC, lanterne rouge du groupe, avec seulement 4 points. Les 5 dernières confrontations entre les deux nations En effet sur les 5 derniers matchs entre les deux fauves, le Gabon a remporté 3 d’entre d’eux contre seulement 1 pour la RDC et un match nul. Une suprématie statistique gabonaise qui ne doit pas faire oublier qu’un fauve blessé peut s’avérer très dangereux dans ce match où les poulains de Patrice Neveu sont désormais à quelques lignes d’une qualification certaine pour la prochaine joute continentale de football de Côte d’ivoire. La dernière séance d’entrainement des Léopards hier au Cameroun Des Léopards qui ont dopé leur moral en se préparant à Douala (Cameroun) face notamment à l’Ouganda. Un match amical remporté 1-0 par les fauves emmenés par le coach français Sébastien Desabre qui a remplacé l’argentin Hector Cùper. Selon leur programme, les Léopards devraient fouler le sol gabonais ce samedi. Autant dire que le rendez-vous de ce dimanche promet de sceller à jamais l’avenir de ces deux formations. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 19h00. Que les meilleurs gagnent !