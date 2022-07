Election Fegafoot : Jérôme Efong Nzolo prend déjà une claque au Tribunal arbitral du sport !

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) s’est déjà prononcé ce jeudi, sur l’une des deux requêtes introduites par le candidat malheureux à la course à la présidence de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) : Jérôme Efong Nzolo. Dans sa décision, le TAS a débouté celui qui est présenté comme le candidat du palais présidentiel gabonais pour évincer Pierre-Alain Mounguengui de sa ferme volonté de placer la fédération sous administration provisoire.

[Lire aussi >>> Election à la Fegafoot : Battu une seconde fois, Jérôme Efong Nzolo crie au loup !>6814]

Jérôme Efong Nzolo vient d’être débouté de sa requête visant à placer la Fegafoot sous administration provisoire pour espérer en prendre la main par la suite. Une des requêtes vindicative du candidat qui conteste toujours sa défaite électorale au congrès électif de la Fegafoot qui avait vu la réélection pour un 3e mandat consécutif du sortant Pierre-Alain Mounguengui, jeté en prison quelques jours seulement après ce scrutin et refusé la « porte de sortie » proposée par le pouvoir gabonais.

Lire aussi >>> Course à la Fegafoot : Ali Bongo coule Pierre-Alain Mounguengui et sauve Jérôme Efong Nzolo

En effet, le candidat malheureux avait introduit via ses avocats deux requêtes pour contrer la victoire de son rival. La première visait directement l’invalidation du scrutin du 16 avril car dénonçant des irrégularités. La seconde visait le placement sous administration provisoire de l’instance faitière du football au Gabon. Non, lui a retorqué le tribunal sportif mondial de sa prétention visant à « obtenir des mesures provisionnelles et conservatoires, par la nomination d’un Administrateur Provisoire de la FEGAFOOT ».

Une petite claque qui s’ajoute à celle déjà reçue de la commission de recours de la fédération qui l’avait débouté de toutes ses requêtes après sa seconde défaite contre le président sortant. Reste désormais au TAS à se prononcer sur l’annulation de l’élection en elle-même à laquelle tient plus que jamais ce proche du pouvoir gabonais. Jérôme Efong Nzolo y parviendra-t-il au forceps ? Réponse dans les prochains jours sinon la semaine prochaine !