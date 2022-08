Duel des discours à la nation du 17-Août : Jean Ping largement victorieux face à Ali Bongo !

Mardi 16 août au soir, c’était la traditionnelle guerre des discours à la nation entre les deux rivaux de la présidentielle gabonaise d’août 2016. Un 6e duel au sommet entre Jean Ping et Ali Bongo remporté par celui qui continue de revendiquer sa victoire « volée » en 2016. En effet, Jean Ping a battu sur presque tous les tableaux Ali Bongo sur de nombreux réseaux sociaux tels que Facebook. Une preuve de l’engouement et de l’aura que conserve encore l’ancien président de l’Union africaine malgré n’avoir pas toujours « pris » le pouvoir.

Qui a gagné la bataille des discours à la nation du 62e anniversaire de l’indépendance du Gabon ? Les réseaux sociaux ont en tout cas tranché sur cette épineuse question qui fâcherait le palais présidentiel. La toile à donné une nette ascendance à Jean Ping face à l’actuel locataire du palais présidentiel. Sur un réseau social tel que Facebook, c’est Jean Ping qui l’emporte haut la main avec plus de 43 000 vues en 3 jours contre seulement 14 000 pour Ali Bongo.

Le discours de Jean Ping

« Merci monsieur le Président pour ce discours qui conforte notre foi intérieure. Oui ce n’est pas fini , une large majorité de la population gabonaise fonde encore en vous leur espoir. Le combat de libération n’a pas de fin », s’est réjoui un fan du président « élu » privé de son trône depuis 2016. Notons qu’à la décharge d’Ali Bongo, celui-ci a oublié de poster son discours sur sa page officielle, laissant ainsi la primeur à la page de la Présidence gabonaise que nous avons utilisé en comparatif.

Le discours d’Ali Bongo

Seule bonne note au tableau pour Ali Bongo, il l’emporte sur le nombre de partages. Son discours a ainsi obtenu en 3 jours plus de 814 partages contre seulement 600 pour son rival. Coté likes, c’est la razzia totale pour Jean Ping. Le président « élu » l’emporte avec plus de 1 800 likes contre seulement 742 pour Ali Bongo. Ce qui dénombre de l’intérêt qu’a revêtu le discours de l’un sur l’autre. Lequel était plus attendu que l’autre ou encore qui a plus de soutiens sur la toile ! Bien encore que les moyens entre les deux rivaux n’étaient pas les mêmes.