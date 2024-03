Dialogue national au Gabon : Qui seront les 580 participants triés sur le volet ?

Depuis ce week-end, on en sait davantage sur les détails du Dialogue national inclusif qui se tiendra au Gabon suite au coup d’État du 30 août qui a renversé la famille Bongo, au pouvoir depuis 1964. Un décret portant convocation de ces assises de refondation du Gabon et de ses institutions mentionne 580 participants qui se réuniront au stade d’Agondjé de Libreville. Mais qui sont-ils ? La rédaction d’Info241 vous dévoile tous les détails.

Le Dialogue national inclusif prévu du 2 au 30 avril à Libreville réunira un total de 580 participants, représentant une diversité impressionnante de segments de la société gabonaise. Ce large éventail de voix et de perspectives vise à favoriser des discussions riches et inclusives pour trouver des solutions aux défis politiques et sociaux du pays.

Parmi ces 580 participants, on compte les membres du Bureau du Dialogue national inclusif, au nombre de 28, qui joueront un rôle clé dans l’organisation et la coordination des débats. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), composé de 64 membres, travaillera à assurer une transition harmonieuse vers une nouvelle ère politique. Le gouvernement de la transition, avec une représentation de 10 membres, contribuera à apporter son expertise et ses points de vue au dialogue.

L’Assemblée nationale de la transition, le Sénat de la transition et le Conseil économique, social et environnemental de la Transition seront également présents avec 5 membres chacun, représentant les organes de gouvernance temporaires en place pendant cette période transitoire. La société civile gabonaise sera représentée quant à elle par des membres du Corps judiciaire (12 participants), des départements ministériels (30 participants), des délégations spéciales des Conseils Départementaux (48 participants) et des Communes (52 participants).

Les partis politiques légalement reconnus enverront chacun un représentant, pour un total de 104 participants. Le patronat et les syndicats seront présents avec 10 participants chacun, tout comme le secteur éducatif, le monde universitaire, les retraités civils et militaires, les personnes vivant avec un handicap et les communautés pygmées, qui seront tous représentés par 10 participants chacun.

Les sages et dignitaires de la République seront au nombre de 2 par province, soit un total de 18 participants. Les mouvements culturels-traditionnalistes, les associations de défense des Droits de l’Homme et les ONG seront représentés par 10 participants. Les associations représentant les femmes, les associations des jeunes, les ordres professionnels, les artistes et l’artisanat compteront chacun 10 participants.

Enfin, les différentes confessions religieuses, y compris l’église catholique, l’église évangélique du Gabon, l’église de Réveil et la confession musulmane, seront représentées par 5 participants chacune. La diaspora sera également présente, avec 5 participants pour la diaspora d’Afrique, 12 pour la diaspora d’Europe et 5 pour la diaspora d’Amérique. Enfin, 6 autres participants représentant des groupes divers viendront compléter cette assemblée variée.

Voici le détail complet de ces 580 participants :