Qui seront les 28 membres du bureau du Dialogue national inclusif du Gabon ?

Avec la publication ce 8 mars au Journal officiel du décret portant convocation du Dialogue national inclusif de la transition, l’on connait la composition du bureau des travaux. Si l’on savait déjà qu’il serait dirigé par l’archevêque de Libreville, Mgr Jean-Patrick Iba-Ba, le texte précise également quels seront les 27 autres membres qui auront la lourde responsabilité de faire réussir cette grand-messe politique promettant le renouveau du Gabon et de ses institutions de l’après Bongo.

En effet, le décret n°0115/PT-PR/MRI du 8 mars 2024, portant convocation et organisation du Dialogue national inclusif, a été signé par outre le président de la transition, par le Premier ministre, la ministre de la Réforme des institutions et ses collègues de l’Économie et des Participations, des Comptes publics et, de l’Intérieur et de la Sécurité. L’article 7 de ce décret prévoit la composition du bureau du Dialogue.

La liste complète de ces 28 membres du bureau est attendue prochainement

L’Archevêque métropolitain de Libreville sera assisté par pas moins de 7 vice-présidents. Dans l’ordre, il s’agit du président de l’Église évangélique du Gabon, des représentants des églises charismatiques et de réveil, de la foi musulmane, des traditionnalistes, du CTRI, des jeunes et du Copil Citoyen. À ces 8 personnalités, il faut ajouter 3 conseillers du président du Dialogue national inclusif, dont l’un devra être un évêque.

Pour rendre compte de leurs travaux, le bureau du Dialogue sera doté d’un porte-parole qui sera nommé ultérieurement. La ministre de la Réforme des institutions sera de fait la rapportrice générale des travaux. Elle sera assistée dans cette tâche par 5 rapporteurs adjoints, dont 3 seront des hauts cadres de l’État, mais aussi un représentant du CTRI et un représentant du secrétaire général de la Présidence de la République.

À ces 18 personnalités, il faut ensuite y adjoindre 10 membres simples choisis parmi toutes les couches de la société par le président de la transition, dont 3 sur proposition de l’archevêque Mgr Jean-Patrick Iba-Ba. Du beau monde pour ce bureau qui gérera du 2 au 30 avril prochain les 552 autres participants de ce conclave. Même si, comme le précise l’article 4 de ce décret, le bureau du Dialogue national inclusif « peut inviter toute personne reconnue pour son expertise ou son expérience sur les questions traitées en séance plénière ou en commission ».