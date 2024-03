Le Dialogue national inclusif du Gabon réservé à 580 participants aura lieu du 2 au 30 avril

Attendu depuis belle lurette, c’est finalement ce vendredi que le décret précisant les contours du Dialogue national inclusif consécutif au coup d’Etat du 30 août a été publié au Journal officiel. Selon celui-ci, les travaux dirigés par l’archevêque de Libreville, Mgr Jean-Patrick Iba-Ba, auront lieu du 2 au 30 avril prochain. Ledit décret précise également les objectifs, les missions, la composition des différentes commissions qui serviront de cadre de réflexion au renouveau du Gabon et de ses institutions.

On en sait désormais un peu plus sur les contours du Dialogue national inclusif d’avril. Selon le décret n°0115/PT-PR/MRI du 8 mars 2024 portant convocation et organisation du Dialogue national inclusif signé par le président de la transition, le Premier ministre et 3 autres membres du gouvernement, cette grand-messe de la refondation du Gabon débutera le 2 avril. Il vise à « proposer l’organisation politique, économique et sociale de la Nation après la Transition », précise l’article 3 dudit décret.

Le lieu de la dernière concertation politique de février 2023

Côté participants, ce Dialogue n’accueillera que 580 personnalités triées sur le volet. Les partis politiques se tailleront la part du lion avec 104 places à raison d’un représentant par formation politique. Ils seront secondés par les 64 membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Suivent ensuite les 52 délégations spéciales des communes et les 48 délégations spéciales des conseils départementaux. Le reste des participants seront issus de la société civile, du patronat, des syndicats, de la diaspora et des confessions religieuses.

Pour ce qui est des missions, 4 lui ont été assignées. Il s’agit d’effectuer un diagnostic aussi précis que possible de la situation institutionnelle, sociale et économique de la Nation ; de proposer des orientations appropriées en vue de conduire la Nation vers une démocratie et un Etat de droit véritables ; d’arrêter et de définir les grands principes d’organisation de l’Etat et des pouvoirs publics ; d’énoncer toutes mesures susceptibles d’assurer la réalisation de la justice sociale ; de consigner toutes les valeurs communes déterminant le vivre ensemble du peuple gabonais."