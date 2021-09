Deux jeunes chasseurs gabonais attaqués par un gorille au cours d’une partie de chasse

Deux jeunes chasseurs gabonais ont failli passer de vie à trépas hier après-midi au village Maghoumba, à une dizaine de kilomètres de Moabi (Nyanga, sud du Gabon). En pleine partie de chasse, les deux frères seront surpris par un gorille qui a envoyé à l’hôpital, le plus jeune avec à la clé pas moins de 26 points de suture. Heureusement, grâce à l’instinct de survie du frère ainé, les deux chasseurs s’en sortiront de ce très mauvais pas.

Albin Jerbo N’foumbi Koumba (17 ans) et son grand frère se souviendront à jamais de cette partie de chasse de la journée du 17 septembre. Alors qu’ils chassaient en forêt, ils seront attaqués par surprise par des gorilles qu’ils avaient au départ pris pour des singes. Une course pour la survie de ces deux compatriotes et les gorilles s’est engagée avec de lourdes séquelles de part et d’autre.

Le jeune chasseur, Albain, victime directe du gorille

Selon les témoignages recueillis sur place, nos deux chasseurs se seraient retrouvés malencontreusement dans une zone occupée par des gorilles. Croyant chasser des singes sur des arbres, leur inexpérience a été captivée par des bruits dans la broussaille. C’est l’ainé des frères qui ouvrira le feu de deux coups de fusil sur un premier singe présumé qui tomba aussitôt de l’arbre. Se croyant victorieux, ils seront surpris cette fois par un autre gorille qui surgira de nulle part.

Celui-ci se saisira du frère cadet qui perdit connaissance aussitôt en raison de la violence de l’attaque. Alors que tout semblait perdu pour le chasseur capturé, le grand frère pris sur lui de tirer une balle sur l’animal et sa désormais victime. Une contre-attaque qui permettra de libérer son cadet des griffes du gorille, bien décidé à se venger. Le jeune chasseur toujours inconscient, sera ensuite ramené au centre médical de Moabi où les soignants jugeront de la gravité de ses blessures.

Les blessures du frère ainé, véritable héros de cette attaque

Alors qu’ils songeaient à une évacuation du chasseur blessé vers une structure plus adaptée, Albin Jerbo N’foumbi Koumba sera secouru par un médecin cubain affecté dans ledit centre au titre de la riposte contre pandémie de coronavirus. Il s’en sortira avec 26 points de suture et un ouf de soulagement pour sa famille. Cet incident vient une nouvelle fois rappeler l’extrême prudence qui doit être de mise dans toute partie de chasse.