Décès à 56 ans de l’actrice et comédienne gabonaise Christine Libina

Le monde du cinéma gabonais est en deuil. Et pour cause, la célèbre comédienne Christine Libina qui avait crevé l’écran dans la série "L’auberge du salut" pour le rôle de Sœur Clarisse, s’est éteinte ce mercredi 18 octobre des suites d’un arrêt cardiaque. Une immense perte pour ses pairs et les proches de la jeune femme tout juste âgée de 56 ans.

Hommage à l'actrice gabonaise Christine Libina pour son rôle dans la série "L'auberge du salut" (CENACI, 1995)

Outre l’Auberge du Salut" sortie en 1995, l’actrice avait participé à plusieurs productions gabonaises dont “Affaires voisins” et “Terre et fils” du réalisateur Fernand Lépoko. mais aussi “Parents mode d’emploi” de Samantha Biffot où elle interprétait le personnage d’Augustine, la mère de Magloire interprété par le comédien et humoriste Omar Defunzu.

Christine Libina a marqué toute une génération de gabonais qui n’oubliera pas son talent et sa soif de jouer à la perfection des rôles au cinéma ou sur le petit écran. Elle laisse à jamais derrière elle enfants, amis et surtout de nombreux cinéphiles de ses œuvres désormais léguées à la postérité.