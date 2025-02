Crise énergétique : l’Etat gabonais paraphe un accord avec Gabon Power Energy

L’État gabonais a signé ce jeudi un accord avec le groupe Gabon Power Company afin de mettre un terme aux coupures d’électricité récurrentes dans le pays. Cette initiative, portée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, marque une volonté forte des autorités d’apporter une solution durable aux problèmes énergétiques qui affectent les populations et l’économie nationale.

Le Premier ministre Raymond Ndong Sima a réuni les ministres concernés ainsi que le directeur de Gabon Power Company pour lancer officiellement les travaux de deux infrastructures stratégiques : la centrale hydroélectrique de Ngoumendjime et la centrale à gaz d’Owendo. Ces projets visent à accroître la production d’électricité et à réduire la dépendance aux sources d’énergie coûteuses et peu fiables.

Avec ce projet d’envergure, le gouvernement entend accélérer la transition énergétique en valorisant ses ressources naturelles. Les travaux, qui débuteront dans les prochains jours, seront suivis de près afin de garantir leur achèvement dans les délais prévus et assurer un accès stable et pérenne à l’énergie pour tous.