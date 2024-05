Couvre-feu au Gabon : Les horaires assouplies de 2h pour soutenir les opérateurs économiques

Petite bonne nouvelle pour l’économie de la nuit au Gabon et les nombreux noctambules, les autorités gabonaises ont finalement décidé ce jeudi d’assouplir de deux heures le couvre-feu en vigueur depuis le coup d’État du 30 août dernier. Ainsi, l’entrée en vigueur de celui-ci passe de minuit à 2 heures du matin, selon un communiqué du 2 mai du ministère de la Défense nationale.

Le ministère de la Défense nationale du Gabon a annoncé ce 2 mai une modification des horaires du couvre-feu en vigueur dans le pays, sur instruction du président de la transition. Cette décision vise à soutenir les opérateurs économiques qui ont souffert depuis l’instauration du couvre-feu qui était en place depuis la nuit du scrutin présidentiel du 26 août.

Selon l’allègement consenti par les autorités de la transition, le couvre-feu débutera à 2 heures du matin, avec la fermeture des barrières, et prendra fin à 5 heures du matin, avec l’ouverture des barrières, soit une durée de 3 heures au lieu de 5. Cerise sur le gâteau, ces ajustements entrent en vigueur immédiatement sur l’ensemble du territoire national dès ce 2 mai.

Rappelons que le couvre-feu avait été instauré au soir même du vote de la présidentielle du 26 août 2023 par le gouvernement déchu d’Ali Bongo. Malgré la prise de pouvoir par l’armée, cette mesure restrictive a été maintenue et n’a été suspendue que pour les fêtes de fin d’année et de nouvel an.