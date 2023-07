Classement FIFA de juin 2023 : le Gabon dégringole de 3 places au plan mondial

Les mauvaises performances des Panthères du Gabon de ces dernières semaines ont eu raison de leur position dans le classement mensuel de la FIFA. Selon celui du mois de juin, rendu public vendredi, Patrice Neveu et ses poulains dégringolent de 3 places en passant de la 82e place mondiale à la 85e. Une chute qui se traduit également sur le plan africain.

La FIFA a dévoilé hier le classement de juin de ses nations de football affiliées. Au plan mondial, c’est toujours l’Argentine qui mène la danse en caracolant en tête devant la France, le Brésil, la Belgique et l’Angleterre. Coté Afrique, le Maroc règne toujours en maitre devant le Sénégal, la Tunisie, l’Algérie et l’Egypte.

Un tableau reluisant que ne partage pas le Gabon et ses Panthères qui ont récemment perdu la tête du groupe I des éliminatoires de la CAN en essuyant deux défaites successives dont la plus récente, celle face aux Léopards de la RDC le 18 juin dans leur forteresse censée être imprenable de Franceville. Une méforme qui explique leur chute de 3 places au classement FIFA de ce mois de juin.

Sur le plan continental, le Gabon passe ainsi de la 16e place africaine à la 17e soit une chute d’une place. Un classement qui relève le grand désarroi dans lequel est plongé le football gabonais ces dernières semaines sans que des solutions ne soient envisagées pour le sortir de cette mauvaise passe. Affaire à suivre.