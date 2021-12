CkilsEnPensent : la suppression de la bourse scolaire aux élèves du Gabon

Cinquante-et-unième épisode de notre micro-trottoir « CkilsEnPensent » réalisé entre Libreville et Port-Gentil sur le thème : "La suppression de la bourse scolaire versée depuis 1966 aux élèves du Gabon".

Depuis l’année scolaire 2017-2018, les autorités gabonaises ont supprimé la bourse scolaire, versée autrefois trimestriellement depuis 1966, aux élèves des lycées et collèges. Un paiement qui accusait déjà des années et des mois de retard pour cette bourse qui était une incitation de plus à la réussite scolaire des élèves.

Une mesure qui n’aura pas laissé insensible les Gabonais rencontrés par les micros de la rédaction d’Info241. Ils nous livrent leurs impressions sur cette dépression du gouvernement d’Ali Bongo sur l’un des derniers vestiges d’une tradition très gabonaise récompensant depuis le décret de 1966, les élèves pour leur émulation scolaire.

#CkilsEnPensent : épisode 51

Propos recueillis par : Sandrine Eyeng et Andy Lionel Ndinga

Réalisation : Cédrin Mounziégou

Infographie et montage : BC Graphics