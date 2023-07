CAN U23 2023 : Le Gabon essuie sa 3e défaite et quitte la compétition avec zéro pointé

Le naufrage des Panthères U23 engagées à la 4e édition de la CAN de cette catégorie au Maroc s’est poursuivi à nouveau samedi soir au stade Ibn Batouta de Tanger (Maroc). Déjà éliminés de la compétition, les poulains de Saturnin Ibela se sont à nouveau inclinés 2 buts à 0 face à l’Egypte. Une lourde défaite essuyée par le Gabon, la 3e successive dans cette compétition où le pays termine la phase de poules avec un 0 pointé.

Alors qu’elles disputaient hier soir un match pour l’honneur car déjà éliminées, les Panthères U23 n’ont pas réussi à terminer le tournoi en beauté. Pire, elles se sont une nouvelle fois rendues les armes à la main face aux Pharaons d’Egypte qui n’ont fait qu’une bouchée des gabonais réduit à 10 au terme de la première mi-temps.

Le résumé de la rencontre de samedi soir

Malgré l’expulsion de Mbongui Mouniengui à la 42e minute de jeu, les gabonais ont tenu tête à leurs adversaires jusqu’aux 10 dernières minutes de cette rencontre. Le Gabon a encaissé les deux buts fatidiques à dix minutes d’intervalle. D’abord par Mahmoud Hassan à la 82e minute puis, Osama Faisal a complètement douché à 90+2 la rencontre en faveur des Pharaons.

"Nous avons bien commencé le match et l’avons dominé en nous créant des occasions de but, mais lorsque nous avons reçu le carton rouge, on s’est repliés en défense", s’est justifié le coach Saturnin Ibela. « Cela nous a affectés. L’Égypte est une bonne équipe et avec un joueur en moins, c’est devenu difficile pour nous », a-t-il reconnu. Avec cette 3e défaite, le Gabon reste bon dernier de la poule B avec 0 point.