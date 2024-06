CAN 2025 : La CAF dévoile enfin les dates de la prochaine grand-messe du football africain

Alors que le tirage au sort des différentes poules des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 aura lieu ce 4 juillet, la Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé ce vendredi 21 juin les dates de la compétition elle-même. Cette 35e édition du tournoi se jouera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 en terres marocaines.

Réunis en visioconférence un peu plus tôt ce vendredi, les membres du Comité exécutif de la CAF sont finalement parvenus à s’accorder sur la période propice pour la tenue de ce grand rendez-vous du football africain. C’est une première, car la compétition ne s’était jamais jouée en pareille période. Cette décision pourrait poser des problèmes à certains joueurs en raison de leurs engagements avec leurs clubs.

Événement Date Lieu Tirage au sort des éliminatoires CAN 2025 4 juillet 2024 Johannesburg, Afrique du Sud Match d’ouverture CAN 2025 21 décembre 2025 Maroc Finale CAN 2025 18 janvier 2026 Maroc Match d’ouverture CAN Féminine 2024 5 juillet 2025 Maroc Finale CAN Féminine 2024 26 juillet 2025 Maroc

Le tirage au sort de la phase éliminatoire de cette 35e édition de la CAN est prévu pour le 4 juillet prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. Cette étape cruciale permettra de définir les rencontres et d’organiser la compétition de manière à garantir des affrontements palpitants. C’est à cette occasion que les 24 nations attendues, dont le Gabon, devraient connaître leurs adversaires dans la course à la qualification.

Selon le calendrier dévoilé hier, le match d’ouverture de la CAN Maroc 2025 aura lieu le dimanche 21 décembre 2025 et la finale le dimanche 18 janvier 2026. Cette réunion du comité exécutif de la CAF a également fixé les dates de la CAN féminine 2024. Celle-ci aura également lieu au Maroc du 5 au 26 juillet 2025. Deux compétitions majeures qu’accueillera le Maroc, une perspective qui n’a pas manqué de faire réagir le président de la CAF.

« Je suis confiant que la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025 sera une grande réussite et la meilleure CAN dans l’histoire de cette compétition. Je suis également impressionné par l’évolution du football féminin en Afrique et je m’attends à ce que la CAN Féminine, Maroc 2024 connaisse un immense succès », a indiqué Patrice Motsepe, le Président de la CAF.