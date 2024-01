CAN 2023 : Le Sénégal triomphe du Cameroun dans un match spectaculaire

Une confrontation électrisante entre les Lions et les Lions Indomptables a animé le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro ce vendredi 19 janvier pour le compte de la CAN 2023. Les champions en titre, le Sénégal, ont montré toute leur classe en battant le Cameroun 3-1, assurant ainsi leur place bien méritée en huitièmes de finale de la CAN 2023.

Le match a débuté avec une intensité palpable, et le joueur marseillais Ismaël Sarr a déclenché la ferveur en ouvrant le score à la 16e minute. Une coordination impressionnante entre les lignes sénégalaises a continué de poser des problèmes à la défense camerounaise, qui a eu du mal à contenir les assauts adverses. Les Sénégalais ont manqué de peu d’aggraver le score avant la mi-temps malgré leurs multiples offensives. De retour sur le terrain après la pause, les Lions de la Téranga ont consolidé leur emprise sur le jeu. À la 71e minute, Habib Diallo a porté le score à 2-0, démontrant la maîtrise technique de l’équipe. Les Lions Indomptables ont montré une lueur d’espoir en réduisant le score à 2-1 à la 83e minute grâce à Castelleto. Cependant, l’éclat final est venu de la star sénégalaise Sadio Mané, qui a inscrit un troisième but à la 90e minute+5. Cette victoire éclatante propulse le Sénégal en huitièmes de finale, rejoignant ainsi le Cap-Vert qui avait assuré sa qualification en début d’après-midi. Le match a été un spectacle mémorable, laissant présager une compétition de haut niveau tout au long de la CAN 2023. Les supporters sénégalais ont de quoi célébrer, et la suite du tournoi promet d’être riche en émotions et en surprises.