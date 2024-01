CAN 2023 : Le Nigeria et la Guinée équatoriale se neutralisent dans un match animé

Pour son premier match dans le cadre de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le Nigeria s’est retrouvé face à une résistance farouche de l’équipe de la Guinée équatoriale, le Nzalang Nacional. La rencontre, qui a eu lieu ce dimanche 14 janvier au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé, s’est soldée par un partage des points, chaque équipe inscrivant un but au compteur.

Les Super Eagles du Nigeria, avec leur redoutable attaque, partaient favoris dans ce duel contre une équipe du Nzalang, quart-finaliste lors de la dernière édition au Cameroun. Cependant, la partie s’est avérée être un défi pour les Nigérians, qui ont eu du mal à percer la solide défense mise en place par leurs adversaires.

Dès le début du match, l’équipe équato-guinéenne a démontré sa détermination, faisant preuve d’une organisation défensive remarquable. Malgré des tentatives offensives répétées, les Super Eagles ont trouvé des difficultés à être collectifs et à contourner la muraille équato-guinéenne.

C’est finalement à la 36e minute que la Guinée équatoriale a réussi à surprendre les Nigérians avec une offensive conclue par Edu Salvador, ouvrant ainsi le score. Cependant, la joie du Nzalang Nacional a été de courte durée, car deux minutes plus tard, à la 38e minute, Victor Oshimen, élu meilleur joueur africain de l’année 2023, a rétabli l’équilibre au tableau d’affichage. La première mi-temps s’est achevée sur ce score de parité, laissant les spectateurs dans l’attente d’une deuxième période qui s’annonçait décisive.

Au retour des vestiaires, le Nigeria a accentué la pression, mettant le pied sur l’accélérateur pour tenter de prendre l’avantage. Cependant, malgré une nette domination, les Super Eagles ont pêché dans le dernier geste, échouant à concrétiser leurs nombreuses occasions. L’efficacité devant les buts a fait défaut, et l’arbitre a finalement sifflé la fin du match sur un score de 1-1.

Les coéquipiers de Victor Oshimen peuvent nourrir des regrets quant à leur manque de précision dans la phase offensive, tandis que la Guinée équatoriale peut se satisfaire de ce résultat encourageant contre l’une des équipes favorites du groupe A.

Cette confrontation souligne l’importance de l’aspect tactique et de la solidité défensive dans les compétitions de haut niveau comme la CAN. Les deux équipes devront ajuster leur stratégie pour les rencontres à venir, tandis que les supporters restent en suspens quant à l’évolution de ce groupe très compétitif. La CAN 2023 promet encore des moments de football palpitants et des surprises à venir.

