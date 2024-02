CAN 2023 : La RDC et le Nigeria brillent en quarts et se qualifient pour les demi-finales

La Coupe d’Afrique des Nations 2023 a connu des moments de haute intensité avec les premiers quarts de finale ce vendredi en Côte d’Ivoire. Deux équipes se sont particulièrement distinguées en décrochant leur billet pour les demi-finales : la République Démocratique du Congo (RDC) et le Nigeria. Retour sur ces performances exceptionnelles qui propulsent ces équipes vers les sommets du tournoi continental.

Le Nigeria confirme sa place parmi les meilleurs

De son côté, le Nigeria a également assuré sa qualification pour les demi-finales en éliminant les Palancras Negras de l’Angola. Les Super Eagles ont ouvert le bal des quarts de finale avec une victoire 1-0 grâce à un but marqué lors de la première période par Adebola Lookman à la 41e minute.

Malgré une résistance acharnée de la défense angolaise, le Nigeria a su préserver son avance jusqu’au coup de sifflet final. Cette performance solide a confirmé la place du Nigeria parmi les favoris du tournoi et leur donne l’occasion de viser la consécration en demi-finale.

RDC triomphe face à la Guinée dans un match à rebondissements

La RDC a livré hier un spectacle mémorable lors de son quart de finale face à la Guinée. Malgré un départ difficile avec un penalty concédé à la 20e minute, transformé par Mohamed Bayo pour la Guinée, les Léopards de la RDC ont su réagir avec une égalisation signée par leur capitaine Chancel Mbemba à la 27e minute.

Après une première mi-temps pleine d’émotions, la RDC a intensifié son jeu en seconde période, marquant deux autres buts à la 65e minute grâce à Yoan Wissa sur penalty, et à la 82e minute par A. Masuaku. Cette victoire 3-1 a propulsé la RDC en demi-finales, démontrant la force mentale et la détermination de l’équipe dirigée par Sébastien Desabre.

Les demi-finales en perspective

Ainsi, la RDC et le Nigeria se retrouvent désormais parmi les deux premières équipes en lice pour les demi-finales de la CAN 2023. Les demi-finales promettent des duels passionnants et indécis, où la détermination, le talent individuel et la cohésion d’équipe seront mis à l’épreuve. Les supporters du football africain peuvent s’attendre à des confrontations épiques alors que la RDC et le Nigeria visent la finale et la possibilité de soulever le prestigieux trophée continental.