CAN 2023 : Après la phase de groupes, place aux 8es de finales dès ce week-end !

Après une phase de groupes riche en rebondissements, la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 entre dans une nouvelle phase cruciale avec les matchs à élimination directe. Les rencontres promettent des affrontements intenses et des moments palpitants pour les passionnés de football africain.

Sénégal vs Côte d’Ivoire : Un duel de titans

Le champion en titre, le Sénégal, demeure invaincu jusqu’à présent dans le tournoi. Cependant, son prochain défi sera de taille, car il affrontera la Côte d’Ivoire, pays hôte de la compétition. Ce duel entre deux équipes de renom s’annonce comme l’un des temps forts de ces huitièmes de finale ce 29 janvier à 21h00.

Le calendrier complet de la suite du tournoi

Nigeria vs Cameroun : Un choc des géants

Le Nigeria et le Cameroun, deux géants du football africain, se rencontreront le 27 janvier dans un match qui s’annonce passionnant. Ces deux équipes ont une longue histoire de rivalité sur le continent, et leur affrontement promet des moments de suspense et d’intensité ce 27 janvier à 21h00.

Maroc vs Afrique du Sud : Une confrontation tendue

Le Maroc, qui a impressionné en terminant en tête de son groupe en n’encaissant qu’un seul but, sera opposé à l’Afrique du Sud. Cette rencontre sera l’occasion pour ces deux équipes de démontrer leur détermination à aller loin dans la compétition ce 30 janvier à 21h00.

Guinée équatoriale vs Guinée : À la recherche de la surprise

La Guinée équatoriale, première du Groupe A, tentera de créer une nouvelle surprise face à la Guinée. Les équato-guinéens chercheront à continuer leur parcours impressionnant contre une équipe guinéenne déterminée ce 28 janvier à 18h00.

Namibie vs Angola : Un duel historique

La Namibie, qualifiée pour la première fois en huitièmes de finale, affrontera l’Angola dans un duel historique. Les deux équipes viseront à écrire ce 27 janvier à 18h00 une nouvelle page de leur histoire footballistique en accédant au tour suivant.

Égypte vs RD Congo : Un choc de talent

La vice-championne d’Afrique en titre, l’Égypte, sera opposée à la République Démocratique du Congo dans un choc de talent. Ces deux équipes ont une tradition de performances exceptionnelles, et leur affrontement sera suivi de près par les amateurs de football ce 28 janvier à 21h00.

Autres affiches à suivre : Mali vs Burkina Faso et Cap-Vert vs Mauritanie

Outre les rencontres mentionnées, les amateurs de football seront également captivés par les duels entre le Mali et le Burkina Faso ce 30 janvier à 21h00, ainsi que le Cap-Vert et la Mauritanie ce 29 janvier à 18h00. Ces affiches promettent des émotions fortes et des moments de pure compétition.

Les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 réservent ainsi un spectacle de haut niveau, avec des équipes déterminées à tout donner pour accéder au tour suivant. Les yeux des passionnés de football africain seront rivés sur ces rencontres cruciales qui décideront des futurs prétendants au titre continental.