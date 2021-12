CAN 2022 : Patrice Neveu dévoile sa liste de 30 Panthères, écartant Didier Ibrahim Ndong

Alors que la Coupe d’Afrique des nations de football Cameroun 2022 approche à grand pas, le sélectionneur des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, a rendu public ce samedi sa liste de 30 joueurs devant prendre part au regroupement qui débutera ce 26 décembre. Une liste de convoqués en sélection où l’on notera la grande absence du milieu de terrain Didier Ibrahim Ndong qui continue de payer son refus de jouer un match des éliminatoires de Coupe du monde Qatar 2022 où le Gabon est rentré bredouille.

Lire aussi >>> Solidaire des footballeurs interpellés, Didier Ibrahim Ndong ne jouera pas contre la Libye

Patrice Neveu continue de faire payer à Didier Ibrahim Ndong son soutien à Stéphane Nguema, arrêté par la police gabonaise lors d’une manifestation pour la reprise du National Foot à Bongoville. Après cet incident, le joueur désormais qualifié « d’indiscipliné », a été écarté de la sélection nationale. Une sanction de Patrice Neveu et du staff des Panthères qui s’est encore lue ce samedi lors de la conférence de presse de présentation des 30 Panthères sélectionnées.

La liste de 30 joueurs présélectionnés pour la CAN 2022

Une short-list de 30 joueurs qui sera encore dégraissée avant la compétition finale au Cameroun qui aura lieu dès ce 9 janvier. Au titre des arrivées, on note celle du gardien de but Junior Fotso Noubi qui rejoint le trio de portiers constitué de Jean Noel Amonome, Anthony Mfa Mezui et Donald Nze. En défense, 11 joueurs ont été appelés dont Yanis Ngakoutou et Yrondu Musavu King. En revanche, 8 défenseurs seront en lice dont Alex Moucketou, Louis Antchanga, Serge Ngouali et Melvin Biteghe.

En attaque, Patrice Neveu a fait appel outre au trio Aubameyang-Bouanga-Boupendza à des joueurs comme Kevin Mayi, Axel Meye et Ulrich Eneme Ella. Ils seront ainsi 8 joueurs à tenter de faire gagner le Gabon en attaque. Une mise au vert qui se fera à Dubaï (Emirat arabes unis) ce 26 décembre à l’issue duquel, Patrice Neveu devrait confectionner sa liste finale pour la CAN Cameroun 2022. Une mission délicate qui s’annonce déjà pour l’expert français qui s’est déjà mis à dos une partie de l’opinion en choisissant d’écarter Didier Ibrahim Ndong.

Ci-après la liste complète des 30 joueurs convoqués :

Gardiens de but :

Jean Noel Amonome, Anthony Mfa Mezui, Junior Fotso Noubi, Donald Nze.

Défenseurs :

Lloyd Palun, Johan Obiang, Anthony Oyono, Sidney Obissa, Gilchrist Nguema, Wilfried Ebane, Junior Assoumou, Yanis Ngakoutou, Yrondu Musavu King, David Sambissa, Bruno Ecuele Manga.

Milieux de terrain :

Biyogo Poko, Mario Lemina, Lévy Madinda, Kanga Guelor, Alex Moucketou, Louis Antchanga, Serge Ngouali, Melvin Biteghe.

Attaquants :