CAN 2021 : Le Gabon à rude épreuve dans le groupe de la mort du Maroc et du Ghana

Le Gabon est fixé depuis hier soir sur ses premiers adversaires de la prochaine CAN de football qui aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Au terme du tirage au sort effectué mardi à Yaoundé, les 24 équipes qualifiées ont été reparties dans 6 groupes. Le Gabon a ainsi été logé dans un groupe très relevé aux cotés d’adversaires de poids que sont le Ghana, le Maroc et les Comores. Un groupe qui pourrait bien doucher les espoirs de qualification du Gabon pour les 8e de finales.

Les Panthères du Gabon auront fort à faire pour arracher leur qualification pour les 8e de finales de la CAN Total Cameroun 2021. Les poulains de Patrice Neveu ont hérité hier soir d’adversaires de choix pour le premier tour. Face à des équipes telles que le Ghana et le Maroc, les chances de passer cette phase éliminatoire de la compétition sont extrêmement minces même si le Maroc reste un adversaire prenable si le Gabon est dans un bon jour.

Le programme du premier tour des Panthères du Gabon et du groupe C

Selon le tirage au sort de cette phase de groupes, les Panthères du Gabon défieront en entame de compétition les Cœlacanthes des Comores le 10 janvier prochain à 20h au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Suivra ensuite les confrontations contre les deux mastodontes de ce groupe C : le Ghana et le Maroc. D’abord les Blacks Star du Ghana le 14 janvier toujours à 20h puis le 18 janvier face aux Lions de l’Atlas du Maroc. Il faudra donc au Gabon battre déjà les Comores et s’offrir l’un des deux mastodontes pour être sur de passer ce tour préliminaire.

Le programme complet de la compétition

Rappelons que la phase de groupes des 24 équipes qualifiées pour cette CAN 2021 aura lieu du 9 au 20 janvier 2022. Suivra ensuite les huitièmes de finale pour 16 équipes qualifiées du 23 au 26 janvier 2022. Les quarts de finale auront lieu les 29 et 30 janvier 2022, les demi-finales les 2 et 3 février 2022, le match de classement et la finale auront lieu le 6 février 2022. De quoi garantir du bon football dans les 5 villes qui accueilleront le tournoi : Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua et enfin le site Limbé-Buéa.

Les 6 groupes de la CAN Cameroun 2021 :