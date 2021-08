CAN 2021 : Franck Nguema assure que le Gabon ne sera pas éliminé au premier tour !

Après la débâcle des athlètes gabonais aux Jeux Olympiques 2020 et la récente double humiliation des Panthères U16 à l’Afrobasket 2021 en Egypte, le ministre des Sports Franck Nguema refuse de perdre son optimisme. Dans une brève interview accordée à la presse au lendemain du tirage au sort plaçant le Gabon dans le groupe C très relevé du Ghana et du Maroc, Franck Nguema refuse de capituler.

« Nous irons aux huitièmes de finale », a-t-il clairement balancé à la presse ce mercredi. Cette assurance du patron des sports gabonais se fonde sur la récente tournée en Europe du sélectionneur national Patrice Neveu. "Je puis vous assurer qu’il (Patrice Neveu, ndlr) nous ramène même des renforts notamment au niveau de la défense et de l’attaque", a-t-il renchéri.

Avant de conclure : "Je puis vous assurer que quand nous irons à la CAN, ce n’est pas pour faire de la figuration". Pari tenu donc pour les supporters gabonais qui attendent toujours des prouesses de leur sélection nationale. Des exploits qu’ils scruteront du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.