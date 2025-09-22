Après la gifle de la présidentielle, Stéphane Iloko B. veut rebondir aux législatives à Mimongo !

Après l’échec cuisant de la présidentielle du 12 avril dernier, où il avait terminé 6e avec seulement 0,36 % des suffrages (2 214 voix), l’ancien candidat à la magistrature suprême Stéphane Germain Iloko Boussengui refuse de se résigner. Médecin de formation et figure du mouvement Bwiti, il a choisi de se relancer en politique à travers les élections législatives des 27 septembre et 11 octobre prochains, où il brigue le 1er siège du département de l’Ogoulou (Ngounié).

Candidat sous les couleurs du parti LRA (Libérer, Réconcilier, Avancer), Iloko Boussengui concentre sa campagne dans son fief de Mimongo, chef-lieu du département. Conscient de son faible score national à la présidentielle, il tente de séduire les populations locales en multipliant les échanges directs. Il promet une vision « plus objective » que celle de ses adversaires et une volonté de « soigner Mimongo ensemble ».

Un pari risqué après la présidentielle

Pour de nombreux observateurs, cette candidature législative apparaît comme un test décisif. Après la débâcle d’avril, où il n’a pas réussi à convaincre au niveau national, Iloko Boussengui espère trouver une base électorale solide au sein de son terroir. Mais la tâche s’annonce compliquée dans un département où plusieurs partis majeurs ont investi des candidats d’envergure.

Sa déclaration de candidature aux législatives

Face à lui, la compétition s’annonce relevée. Il devra affronter Charles Sadie pour le PDG, Jean Perre Moukambi pour le PSD, Anatole Iloko Massala pour le SDG, ainsi que Didier Pendji, candidat indépendant. S’ajoutent également Andréa Ghislaine Mbigou du RPM et Pacôme Modeste Idyatha Ngumbi de l’UDB. Une mosaïque d’adversaires qui illustre l’intense bataille attendue dans l’Ogoulou.

Un ancien allié de Bilie-By-Nzé

Iloko Boussengui n’est pas un inconnu dans le paysage politique gabonais. Proche un temps d’Alain-Claude Bilie-By-Nzé, ancien Premier ministre d’Ali Bongo, il avait rejoint la plateforme Ensemble pour le Gabon avant de tracer sa propre voie. Son engagement actuel s’inscrit dans une volonté affichée d’indépendance et de proximité avec les populations rurales.

Dans ses discours, le candidat met en avant la réhabilitation des infrastructures locales, le renforcement des services sociaux de base et la valorisation des cultures traditionnelles. « Je me battrai comme un lion pour défendre les intérêts des populations de Mimongo », affirme-t-il à ses partisans. Ses thèmes de campagne cherchent à mobiliser un électorat souvent déçu par les promesses non tenues.

La revanche d’un présidentiable déchu ?

Pour ses partisans, ces législatives représentent l’occasion de transformer un échec national en victoire locale. Mais pour ses détracteurs, Iloko Boussengui joue une partie à quitte ou double : soit il parvient à entrer à l’Assemblée nationale et relancer sa carrière politique, soit il essuie un nouveau revers qui pourrait définitivement fragiliser son crédit.

Dans une circonscription très disputée, chaque voix comptera. Le pari de Stéphane Germain Iloko est clair : transformer ses fragilités nationales en atout local. Reste à savoir si les électeurs de Mimongo lui accorderont leur confiance, ou s’ils tourneront la page d’un candidat présidentiel devenu prétendant aux législatives.