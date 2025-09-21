Buscador
Libreville, le
dimanche 21 septembre 2025
    Accident de la route

    Makokou : Le candidat RPM aux législatives grièvement blessé, son chauffeur décédé

    Publié le 21 septembre 2025 à 15h51min MàJ : il y a 53 minutes - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Société
    Makokou : Le candidat RPM aux législatives grièvement blessé, son chauffeur décédé
    Makokou : Le candidat RPM aux législatives grièvement blessé, son chauffeur décédé © 2025 D.R./Info241
    Un drame est survenu ce dimanche 21 septembre en pleine campagne électorale au Gabon. À l’entrée de la ville de Makokou, au PK18, un violent accident de la route a impliqué le véhicule transportant Joël Emboni, candidat du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), parti du vice-président du gouvernement, Alexandre Barro Chambrier. Le candidat a été grièvement blessé ainsi que son épouse et deux autres personnes. Ils ont été pris en charge par l’hôpital de Makokou.

    Un mort et 4 blessés graves

    Le véhicule, qui roulait en direction de la capitale provinciale de l’Ogooué-Ivindo, aurait brusquement quitté la route après que le chauffeur, Patrick Pangué Toucka, aurait somnolé au volant. Selon les premiers témoignages rapportés notamment par L’Union, la voiture a effectué plusieurs tonneaux – trois selon des sources proches des secours – avant de s’immobiliser. Le conducteur est décédé sur-le-champ.

    L’état du véhicule accidenté

    Selon une source hospitalière citée par l’AGP, le commandant Joël Emboni souffre d’un traumatisme crânien et a été admis en soins intensifs. Son épouse, Eveline Ossokou, et Gisèle Demouela présentent des polytraumatismes. Alexis Tezi Botounou souffre également de polytraumatismes accompagnés de douleurs lombaires. Tous les blessés ont été pris en charge aux urgences de l’hôpital de Makokou et placés en observation dans le service de chirurgie. Leur état reste sous haute surveillance médicale.

    Campagne électorale endeuillée

    Joël Emboni, en lice pour le premier siège du département de la Zadié, faisait campagne pour les législatives du 27 septembre et du 11 octobre. Sa blessure survient à quelques jours d’un scrutin décisif pour le RPM, qui aligne plusieurs candidats à travers le pays. D’autres passagers du véhicule ont également été blessés dans l’accident, mais leurs états de santé n’ont pas encore été précisés. Les victimes ont toutes été prises en charge par les équipes médicales locales, mobilisées en urgence.

    Le candidat à la députation en soins intensifs

    Les circonstances exactes du drame restent à déterminer. Toutefois, les premières informations recueillies laissent penser que la fatigue du conducteur serait à l’origine de la perte de contrôle. La gendarmerie a ouvert une enquête afin de confirmer ces éléments et de déterminer les responsabilités. Cet accident, qui endeuille la campagne électorale dans la province de l’Ogooué-Ivindo, rappelle la fragilité des déplacements routiers en période de mobilisation intense.

    Les routes souvent dégradées, le manque de repos des conducteurs et les cadences de campagne sont des facteurs aggravants. La direction du RPM n’a pas encore communiqué officiellement, mais plusieurs cadres du parti ont exprimé leur vive émotion et appelé à la prudence sur les routes. Le drame, survenu à quelques jours du scrutin, bouleverse la dynamique de campagne dans cette circonscription où Joël Emboni figurait parmi les favoris.

    @info241.com
