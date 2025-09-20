Élections 2025 : Peter Brady Akéwa appelle les gabonais à sceller la mort du PDG dans les urnes !

L’activiste et leader d’opinion Peter Brady Akéwa a lancé, ce samedi 20 septembre à Port-Gentil, un appel solennel à la population gabonaise pour voter massivement contre le Parti démocratique gabonais (PDG) lors des élections législatives et locales du 27 septembre 2025. Selon lui, ces scrutins constituent l’occasion de traduire dans les urnes la volonté exprimée lors du Dialogue national inclusif d’avril 2024, dont les conclusions avaient recommandé la suspension du PDG de toute activité politique pendant trois ans.

Dans son live de ce samedi matin, l’activiste a rappelé que ce parti, qu’il qualifie de « parti suranné », est responsable de difficultés politiques, sociales et économiques ayant plongé le pays dans la crise. Il affirme que la disparition effective du PDG ne dépend pas d’un seul homme, mais du choix souverain du peuple gabonais exercé par le vote.

Un discours offensif contre le PDG

« Les élections législatives et locales du 27 septembre 2025 sont l’occasion de confirmer notre choix devant les institutions nationales et les observateurs internationaux », a-t-il déclaré. Il a exhorté la jeunesse et l’ensemble des électeurs à voter pour l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB) afin de « faire barrage » au PDG, qu’il accuse d’avoir compromis l’image du Gabon à l’échelle régionale et internationale au cours des quatorze dernières années.

Le post ce samedi de l’activiste

Il est également revenu sur la transition et le rôle des autorités actuelles. Selon lui, l’intervention des militaires après les événements liés à l’élection présidentielle du 30 août 2023 a évité « une nouvelle vague de répression » et permis la restauration de certaines institutions, la réhabilitation d’écoles et la sécurisation du pays. Il a invité les citoyens à mesurer le chemin parcouru et à confirmer leur soutien par les urnes.

Un message au président Oligui Nguéma

S’adressant directement au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguéma, Peter Brady Akéwa a reconnu les efforts du gouvernement pour lancer des chantiers d’infrastructures, notamment la route de Ndoungou, jugée cruciale pour l’acheminement des produits agricoles vers Port-Gentil. Il a appelé la population à accompagner les autorités dans le redressement du pays, estimant que « la jeunesse doit rester au côté du président pour reconstruire le Gabon ».

Il a également mis en garde contre les tentatives d’achat de voix et d’irrégularités électorales. « Prenez l’argent si on vous le propose, mais souvenez-vous que c’est dans l’isoloir que l’on décide », a-t-il déclaré, exhortant les électeurs à infliger « une lourde défaite » au PDG pour sanctionner une gestion qu’il qualifie de « chaotique ».

Un mot d’ordre clair : en finir avec le PDG

Figure de la jeunesse résistante, Akéwa n’a pas mâché ses mots : « Quatorze années de gabegie sauvage ont transformé le Gabon en risée internationale. Jadis respecté, notre pays a été humilié par la gestion chaotique du PDG. Aujourd’hui, il ne reste plus rien à espérer de ce parti » .Pour lui, la dissolution réelle du PDG se joue désormais dans les urnes. En conclusion, il a appelé à un sursaut collectif : « Ce 27 septembre, allons aux urnes. Infligeons une défaite historique au PDG. Car plus jamais le Gabon ne doit redevenir la proie de ceux qui l’ont détruit ».