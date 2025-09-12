Le Gabon consacre 7 milliards de FCFA chaque mois aux pensions de ses agents publics

La Caisse des pensions et des prestations familiales (CPPF) des agents de l’État a révélé ce mardi à l’issue d’un conseil d’administration tenu la veille qu’elle débourse en moyenne 7 milliards de FCFA chaque mois pour assurer le paiement des pensions. Cette enveloppe couvre près de 26 000 retraités, garantissant ainsi la régularité des versements grâce au nouveau système de rémunération en vigueur depuis février 2024.

Selon le président du conseil d’administration, Jean-Blaise Nguema Mba, aucun fonctionnaire partant à la retraite n’a été laissé pour compte depuis cette réforme. Le budget global alloué à la CPPF pour l’exercice 2025 s’élève à 173 milliards de FCFA, dont environ 147 milliards consacrés exclusivement aux pensions.

Malgré ces avancées, la CPPF fait face à des défis liés à la régularité des audits et à la consolidation des états financiers. Le conseil d’administration a récemment adopté les rapports comptables des exercices 2015 à 2022, tout en appelant à un meilleur suivi et à une transparence accrue pour garantir la pérennité du système.