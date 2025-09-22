Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
lundi 22 septembre 2025
  • 803
    25°C

    • En ce moment :
    Libre propos

    Plaidoyer pour une “nationale du numérique” au Gabon : transformer l’essor de la fibre en emplois

    Publié le 22 septembre 2025 à 12h45min MàJ : il y a 1 heure - Temps de lecture : 5 minutes // Auteur : La rédaction d’Info241
    Analyse
    Plaidoyer pour une “nationale du numérique” au Gabon : transformer l’essor de la fibre en emplois
    Plaidoyer pour une “nationale du numérique” au Gabon : transformer l’essor de la fibre en emplois © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/plaidoyer-pour-une-nationale-du-numerique-transformer-l-essor-de,10919
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10919

    Plus de sujets

    Fièvre électorale : Quand l’administration publique gabonaise passe en mode sommeil !

    Après 10 mois de cavale et de défiance, l’ex fugitif Opiangah de retour au Gabon en star des affaires !

    Pourquoi la Turquie s’intéresse au Gabon ?

    Gabon : Brice Laccruche Alihanga vide son sac sur les 5 ans de règne insidieux des Bongo-Valentin

    Le Gabon à l’exposition universelle d’Osaka : vitrine internationale d’un engagement vert

    Alors que la fibre optique se déploie à grande vitesse sur l’ensemble du territoire, offrant aux ménages et aux entreprises un accès inédit au haut débit, le Gabon se heurte à un paradoxe : cette révolution numérique profite peu à sa jeunesse. Derrière les promesses de modernité, les emplois liés à l’installation et à la maintenance des réseaux demeurent précaires et largement dominés par la sous-traitance. Dans cette tribune, Jobert Beau-Fils Mbadinga Boulet plaide pour la création d’une “Nationale du Numérique”, outil stratégique qui permettrait à l’État de reprendre la main, d’assurer des carrières stables et de transformer ce secteur vital en levier de souveraineté et d’emploi durable.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Le Gabon connaît une transformation numérique remarquable, marquée par le déploiement croissant de la fibre optique qui connecte aujourd’hui un nombre toujours plus grand de ménages et d’entreprises. Des acteurs majeurs comme Gabon Telecom et Canalbox ont étendu leur couverture, faisant de l’accès à internet à haut débit une réalité tangible. Pourtant, cette médaille a un revers préoccupant : cette révolution technologique, porteuse d’immenses promesses, peine à se traduire en opportunités concrètes et durables pour notre jeunesse. Le secteur est en pleine expansion, mais qui en récolte réellement les fruits ? 

    La maintenance et l’installation des lignes, activités cruciales et récurrentes, sont aujourd’hui confiées à un réseau de sous-traitants. Nous constatons que ces prestataires, parfois dirigés par nos amis expatriés, semblent peu soucieux de bâtir un écosystème d’emplois solides. Le modèle dominant repose sur une précarisation de la main-d’œuvre locale gabonaise : multiplication des contrats à durée déterminée (CDD), rémunérations modestes sans réelles perspectives d’évolution, et absence de plans de carrière. La valeur ajoutée de ce secteur vital échappe ainsi à ceux qui la créent sur le terrain. 

    Face à ce constat, nous préconisons une action forte et stratégique de l’État : la création d’une « Nationale du Numérique ».

    Cette entité parapublique de droit OHADA aurait pour mission de centraliser et de gérer l’ensemble des opérations de maintenance et d’installation des réseaux de fibre optique sur le territoire national. 

    Plutôt que de laisser cette manne financière et ces opportunités d’emplois diluées dans un système de sous-traitance peu vertueux, l’État, à travers cette société nationale, s’assurerait que chaque intervention technique contribue à la richesse nationale et à l’épanouissement professionnel de nos compatriotes Le double bénéfice d’une telle initiative est évident : 
    - Premièrement, elle permettrait de s’accaparer la plus-value de la maintenance des réseaux de Canalbox et Gabon Telecom, générant ainsi des revenus pour l’État.

    - Deuxièmement, et c’est là le cœur de notre plaidoyer, elle transformerait ces postes techniques en emplois décents et pérennes, offrant des formations qualifiantes, une sécurité de l’emploi et de véritables carrières à notre jeunesse.

    Cette « Nationale du Numérique » ne doit pas seulement être un opérateur. Elle doit être un pôle d’innovation, chargé d’anticiper les prochaines révolutions technologiques, comme l’internet par satellite (Starlink) et les solutions sans fil de demain, afin que le Gabon reste à la pointe du progrès. 

    Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement, Mesdames et Messieurs les futurs parlementaires, ce plaidoyer n’est pas une simple proposition, c’est un appel à l’action pour plus de souveraineté économique et sociale. Il est temps de faire de notre infrastructure numérique un puissant levier de lutte contre le chômage et de redonner espoir et dignité à la jeunesse gabonaise. 

    MBADINGA BOULEt JOBERT BEAU-FILS
    Sales Manager - Africa, ACE OCTG FZCO
    Président de l’association Force Citoyenne

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article