Oligui Nguema déjà à Bangui pour la 16e session ordinaire de la CEMAC

Le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a quitté Libreville ce mercredi 10 septembre pour Bangui, en République centrafricaine, où il prend part à la 16ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d’État de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), selon un communiqué de la présidence gabonais parvenu ce mercredi à la rédaction d’Info241.

Cette rencontre de haut niveau réunit les six chefs d’État membres de l’organisation sous-régionale : Paul Biya (Cameroun), Denis Sassou Nguesso (Congo), Mahamat Idriss Déby Itno (Tchad), Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Guinée équatoriale), Faustin Archange Touadéra (Centrafrique) et Brice Clotaire Oligui Nguema (Gabon). En prélude à ce sommet, Bangui a abrité ce mardi 9 septembre la 43ᵉ session ordinaire du Conseil des ministres de l’Union économique de l’Afrique centrale (UEAC), qui a préparé les dossiers à soumettre aux chefs d’État.

Le déplacement du président gabonais intervient dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, économiques et sociaux pressants, auxquels la CEMAC souhaite apporter des réponses coordonnées. À travers sa présence, le Gabon réaffirme sa volonté de contribuer activement au renforcement de la coopération régionale et à l’intégration économique au sein de la sous-région.