Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 13 septembre 2025
  • 803
    26°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Oligui Nguema déjà à Bangui pour la 16e session ordinaire de la CEMAC

    Publié le 10 septembre 2025 à 16h36min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/oligui-nguema-deja-a-bangui-pour-la-16e-session-ordinaire-de-la,2537
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Afrique du Sud : Les hommes désormais autorisés à porter le nom de leur femme

    CEMAC : Denis Sassou-Nguesso prend les rênes de l’institution économique sous-régionale

    Obasanjo relance son appel pour une monnaie unique africaine : « Nous devons bâtir nos propres systèmes »

    Esclavage/Colonisation : Le président zimbabwéen exige des réparations et une justice réparatrice

    Mondiaux d’athlétisme Tokyo 2025 : La sprinteuse Pierrick Moulin seule représentante du Gabon

    International
    Oligui Nguema déjà à Bangui pour la 16e session ordinaire de la CEMAC
    Oligui Nguema déjà à Bangui pour la 16e session ordinaire de la CEMAC © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, a quitté Libreville ce mercredi 10 septembre pour Bangui, en République centrafricaine, où il prend part à la 16ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d’État de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), selon un communiqué de la présidence gabonais parvenu ce mercredi à la rédaction d’Info241.

    Cette rencontre de haut niveau réunit les six chefs d’État membres de l’organisation sous-régionale : Paul Biya (Cameroun), Denis Sassou Nguesso (Congo), Mahamat Idriss Déby Itno (Tchad), Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Guinée équatoriale), Faustin Archange Touadéra (Centrafrique) et Brice Clotaire Oligui Nguema (Gabon). En prélude à ce sommet, Bangui a abrité ce mardi 9 septembre la 43ᵉ session ordinaire du Conseil des ministres de l’Union économique de l’Afrique centrale (UEAC), qui a préparé les dossiers à soumettre aux chefs d’État.

    Le déplacement du président gabonais intervient dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, économiques et sociaux pressants, auxquels la CEMAC souhaite apporter des réponses coordonnées. À travers sa présence, le Gabon réaffirme sa volonté de contribuer activement au renforcement de la coopération régionale et à l’intégration économique au sein de la sous-région.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève