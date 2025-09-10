Gabon vs Côte d’Ivoire : Gondjout tire les oreilles à TDG après le mega bug de la retransmission

Au lendemain du dysfonctionnement technique qui a perturbé la retransmission du match Gabon vs Côte d’Ivoire mardi à Franceville, le ministre de la Communication et des Médias, Paul-Marie Gondjout, a convoqué ce mercredi 10 septembre les responsables de Télédiffusion du Gabon (TDG) et de Gabon Télévision. L’objectif : obtenir des explications sur ce qu’il a qualifié de « désagrément causé au peuple gabonais ».

TDG, entité technique chargée du paramétrage et de la diffusion, a invoqué le déplacement d’une antenne pour justifier l’interruption du signal. Une version balayée par le ministre qui a dénoncé une « incompétence injustifiable », rappelant que l’événement, préparé de longue date, exigeait une rigueur maximale. « Ce n’est pas une explication. Ce qui s’est passé est totalement inacceptable », a-t-il martelé.

Le directeur général adjoint de TDG, Éric Ikamba, a reconnu les faits, promettant un rapport écrit. Mais l’argument de « l’antenne qui a bougé » n’a pas convaincu le ministre : « Quand il y a d’autres événements, est-ce que l’antenne bouge ? Pourquoi uniquement sur ce match ? ». Paul-Marie Gondjout a conclu sur un ton ferme : « Plus jamais ça ».