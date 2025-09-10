Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
jeudi 11 septembre 2025
  • 801
    28°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Gabon vs Côte d’Ivoire : Gondjout tire les oreilles à TDG après le mega bug de la retransmission

    Publié le 10 septembre 2025 à 21h32min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/gabon-vs-cote-d-ivoire-le-ministre-de-la-communication-ure-les,2538
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Gabon vs Côte d’Ivoire : le méga bug des chaines publiques qui a empli les gabonais de frustration

    Libreville accueille la ConfGabon, la très attendue croisade spirituelle de l’apôtre Mohamed Sanogo

    Scandale sexuel et abus de pouvoir : le gouverneur de l’Ogooué-Maritime viré en conseil des ministres

    Ntoum : Un gabonais de 24 ans perd la vie, poignardé au dos après une bagarre entre jeunes

    Gabon : Le Bénin en opération de recensement pour rapatrier ses ressortissants volontaires

    Société
    Gabon vs Côte d’Ivoire : Gondjout tire les oreilles à TDG après le mega bug de la retransmission
    Gabon vs Côte d’Ivoire : Gondjout tire les oreilles à TDG après le mega bug de la retransmission © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Au lendemain du dysfonctionnement technique qui a perturbé la retransmission du match Gabon vs Côte d’Ivoire mardi à Franceville, le ministre de la Communication et des Médias, Paul-Marie Gondjout, a convoqué ce mercredi 10 septembre les responsables de Télédiffusion du Gabon (TDG) et de Gabon Télévision. L’objectif : obtenir des explications sur ce qu’il a qualifié de « désagrément causé au peuple gabonais ».

    Lire aussi >>> Gabon vs Côte d’Ivoire : le méga bug des chaines publiques qui a empli les gabonais de frustration

    TDG, entité technique chargée du paramétrage et de la diffusion, a invoqué le déplacement d’une antenne pour justifier l’interruption du signal. Une version balayée par le ministre qui a dénoncé une « incompétence injustifiable  », rappelant que l’événement, préparé de longue date, exigeait une rigueur maximale. « Ce n’est pas une explication. Ce qui s’est passé est totalement inacceptable », a-t-il martelé.

    Le directeur général adjoint de TDG, Éric Ikamba, a reconnu les faits, promettant un rapport écrit. Mais l’argument de « l’antenne qui a bougé  » n’a pas convaincu le ministre : « Quand il y a d’autres événements, est-ce que l’antenne bouge ? Pourquoi uniquement sur ce match  ? ». Paul-Marie Gondjout a conclu sur un ton ferme : « Plus jamais ça  ».

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève