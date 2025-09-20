Législatives et locales 2025 : Immongault modifie à 7 jours du vote, le parcours de l’électeur par centre

À seulement une semaine du premier tour des élections législatives et locales du 27 septembre, le ministère de l’Intérieur a surpris l’opinion en annonçant un changement majeur dans l’organisation du scrutin. Après avoir présenté ce mardi 16 septembre un circuit classique de l’électeur dans les bureaux de vote pour les 2 scrutins, un communiqué officiel reçu ce samedi par Info241 vient modifier en profondeur le dispositif.

Désormais, dans les circonscriptions où le nombre de candidat est particulièrement important, plusieurs électeurs pourront voter en même temps. Pendant qu’un électeur déposera son bulletin pour les législatives, un autre accomplira simultanément son devoir civique pour les locales. L’objectif affiché : désengorger les bureaux de vote et réduire les files d’attente annoncées comme inévitables face au nombre record de candidatures.

Une organisation différenciée selon les circonscriptions

Ces élections, premières de la Ve République, suscitent un engouement inédit. Le volume de candidatures, tant pour les législatives que pour les locales vde l’ordre de plus de 1800, a contraint l’administration électorale à improviser une nouvelle organisation. Un signe, selon certains observateurs, de l’impréparation du gouvernement face à l’ampleur de ces scrutins couplés.

Le communiqué officiel

Le communiqué précise que dans les bureaux à plus faible affluence, le dispositif initial reste inchangé : un électeur à la fois, suivant le parcours déjà annoncé. Ce seront donc les présidents des commissions électorales locales qui devront jongler entre les deux méthodes, en fonction de la taille et de la densité de leur centre de vote.

Un risque de confusion généralisée

Cette volte-face organisationnelle, annoncée seulement sept jours avant le scrutin, interroge. Comment les électeurs, déjà appelés à voter deux fois dans un même bureau, assimileront-ils ce changement tardif ? Les agents électoraux, souvent sous-formés, seront-ils en mesure d’expliquer et d’appliquer ce système différencié sans provoquer confusion ni contestation ?

Le ministère de l’Intérieur insiste : ces ajustements répondent uniquement à une logique de fluidité et s’inscrivent dans le cadre légal transmis aux présidents de commissions électorales. Pour l’exécutif, il ne s’agit en aucun cas d’une improvisation, mais d’une adaptation pragmatique face à l’afflux massif d’électeurs attendu dans certains centres.

Un pari risqué pour la crédibilité du scrutin

Reste que ce revirement alimente les doutes sur la préparation de ces élections cruciales. Après les couacs liés aux candidatures, voici celles logistiques sont désormais redoutés et pourraient fragiliser la crédibilité du scrutin dès son ouverture. À l’heure où la Ve République joue sa légitimité dans les urnes, le moindre incident sera scruté comme un révélateur des fragilités persistantes de l’appareil électoral gabonais.