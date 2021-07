Ali Bongo se réjouit de la naissance d’un bébé gorille mais indifférent au drame de Mouila

Ali Bongo aurait plus d’empathie pour des gorilles que pour ses citoyens frappés par le malheur ? La question mérite d’être posée au regard du silence affiché sur le drame de Mouila qui pourtant couté la vie à plusieurs gabonais. En choisissant de se réjouir de la naissance d’un bébé gorille sur sa page Twitter, et pas un mot sur l’exposition ce jour des corps de 6 de ses compatriotes morts accidentellement le 21 juin dernier près de Mouila, Ali Bongo semble avoir résolument avoir que très peu de compassion pour ces employés d’Olam, transportés tels du bétail.

Le triste constat se passe de commentaires sur les réseaux sociaux depuis ce matin. La naissance d’un bébé gorille en milieu naturel de deux parents issus de parcs zoologiques au Gabon semble avoir bien plus d’importance aux yeux du président de la République. Sur sa page Twitter, Ali Bongo ne s’est pas fait prier pour pondre une publication pour se satisfaire de cet heureux événement qui, peut-on lire sur sa page, serait “une 1ère mondiale qui donne beaucoup d’espoir à celles et ceux qui se battent pour protéger les espèces menacées”.

Un bébé gorille est né en milieu naturel de deux parents issus de parcs zoologiques.

L'heureux événement a eu lieu au #Gabon.

Une 1ère mondiale qui donne beaucoup d'espoir à celles et ceux qui se battent pour protéger les espèces menacées.

Ensemble, préservons la #biodiversité. pic.twitter.com/ZCvcSrsh20 — Ali Bongo Ondimba (@PresidentABO) June 30, 2021

Le tweet enthousiaste d’Ali Bongo

Il est bien clair que le numéro 1 gabonais ne peut que continuer sur sa lancée de grand protecteur de l’environnement aux yeux de la communauté internationale qui vient d’ailleurs de gratifier le Gabon d’une importante sommes d’argent pour ses efforts en faveur de la préservation de sa forêt. Mais que penser d’une telle marque d’attention, quand tout à côté, six de ses compatriotes qui avaient brutalement perdues la vie le 21 juin dernier entre Mouila et Ndendé (sud du Gabon), en voulant se rendre sur leur lieu de travail, unique source de revenus pour ces familles. Les corps ayant été exposés ce même jour ?

Le corps des 6 victimes du drame de Mouila

Quid de la prévention et de la préservation des droits des travailleurs gabonais quand on sait que l’état mécanique du véhicule de la société Olam qui les employait était bien plus que défaillant ? En tout état de cause, le Chef de l’État qui se réjouit de la naissance d’un animal peut tout autant se montrer attristé de la disparition tragique de ses compatriotes humains. C’est la moindre des choses. Leur rendre un simple petit hommage.