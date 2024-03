Afrobasket 2025 : Tenaces, les Panthères du Gabon arrachent leur sésame pour les éliminatoires

Dans un match plein de suspense, les Panthères du Gabon ont réussi à rejoindre ce jeudi les éliminatoires de l’Afrobasket 2025 malgré leur défaite face à la Guinée équatoriale à Malabo. Hier après-midi, lors du match retour des préliminaires, les Gabonais ont été battus 46-39 par le Nzalang Nacional, mais leur victoire lors du match aller a fait pencher la balance en leur faveur.

En effet, mercredi, le Gabon avait remporté le match aller avec un score de 66-58, créant ainsi une marge de points suffisante pour leur permettre de passer au tour suivant malgré leur revers au match retour. Au final, le score combiné des deux matches s’est soldé par 105-104 en faveur des Panthères, leur assurant ainsi une place dans la suite de la compétition.

Le score cumulé des deux rencontres préliminaires

Cette qualification est une source de grande satisfaction pour l’équipe gabonaise qui n’avait plus participé à l’Afrobasket depuis neuf ans. Elle témoigne également de la détermination et de la résilience des joueurs ainsi que de leur capacité à faire face à l’adversité. Le sélectionneur gabonais, Wilfried Dongo, a salué l’effort de son équipe malgré les difficultés rencontrées lors du match retour. Les joueurs ont fait preuve de courage et ont su garder leur sang-froid dans un environnement hostile, face à une équipe équato-guinéenne poussée par son public.

Maintenant qualifiés pour la phase éliminatoire de l’Afrobasket 2025, les Panthères du Gabon se préparent à affronter des adversaires de taille dans le groupe C, où ils seront en compagnie du Cameroun, du Sénégal et du Rwanda. Cette étape représente un nouveau défi pour l’équipe gabonaise, mais elle est également une opportunité de montrer leur talent et leur détermination sur la scène continentale. Les supporters des Panthères attendent avec impatience de voir leur équipe briller lors du tour principal de l’Afrobasket 2025, et espèrent qu’elle pourra réaliser de grandes performances dans cette compétition prestigieuse.