Afrobasket 2025 : Les Panthères du Gabon échouent à prendre leur revanche sur le Cameroun

L’équipe nationale du Gabon a entamé la phase retour des éliminatoires de l’Afrobasket 2025 par une défaite contre le Cameroun (65-82), ce vendredi 21 février à Rabat au gymnase Ibn Yassine. Déjà battues par ces mêmes Lions Indomptables lors de la phase aller (76-58), les Panthères n’ont pas réussi à prendre leur revanche. Malgré un début de match encourageant, elles ont progressivement perdu du terrain face à une équipe camerounaise plus efficace.

Lire aussi >>> Afrobasket 2025 : Le Gabon fin prêt à défier ses adversaires du 3e tour des éliminatoires

Le tournant du match s’est joué au second quart-temps, où le Gabon a connu un passage à vide décisif. « Nous avons eu un moment de flottement, c’était le moment clé du match. Nous n’avons pas eu les ressources nécessaires et le punch pour rattraper l’écart », a reconnu Johd Masnoudji le sélectionneur gabonais. Les Camerounais, plus adroits sur les tirs à longue distance, ont su profiter de ces failles pour creuser l’écart et gérer leur avance jusqu’au coup de sifflet final.

Une autre vue de la rencontre du jour

Avec cette nouvelle défaite, le Gabon reste en difficulté dans ces qualifications. En novembre dernier, les Panthères avaient déjà lourdement chuté face au Sénégal (58-101) et au Rwanda (69-90). La sélection nationale devra donc impérativement réagir pour éviter une élimination prématurée et tenter de sauver son honneur lors des prochaines rencontres.

Le score final

Le programme s’annonce chargé pour les Panthères, qui affrontent dès ce samedi 22 février le Sénégal, avant de croiser le fer avec le Rwanda le dimanche 23 février. Deux matchs compliqués face à des adversaires qui les avaient nettement dominées à l’aller. Le Gabon devra montrer un tout autre visage s’il veut espérer décrocher une victoire dans cette phase retour.