10 km de POG : 13 000 sprinteurs attendus en juin prochain pour la 6e édition !

Le lancement des inscriptions pour la 6e édition du 10 km de Port-Gentil a eu lieu ce samedi 20 avril. Le comité d’organisation a présenté les nouvelles orientations et les changements apportés, y compris des innovations tant pour les athlètes que pour la remise des récompenses. Le coup d’envoi de la course sera donné le dimanche 23 juin à partir de 8h00.

La cérémonie de lancement s’est déroulée dans le cadre pittoresque du jardin Emile Otando. Après cinq éditions réussies sur le plan sportif, populaire et médiatique, et suite à la prestigieuse labellisation GOLD de l’événement par World Athletics en 2023, la 6e édition du 10 km de Port-Gentil, réputé comme la course pédestre la plus rapide d’Afrique, se tiendra le dimanche 23 juin à Port-Gentil.

Le démarrage des inscriptions

« Nous devons intégrer le volet tourisme. Il est essentiel de capitaliser sur cet événement pour l’année prochaine, car nous constatons un intérêt croissant », a souligné Yvon Tristan Reckaty, 3e délégué spécial adjoint de la commune de Port-Gentil, en charge du sport et de la culture.

Depuis 2023, la course a atteint une reconnaissance internationale sans précédent, devenant le seul 10 km du continent à obtenir ce label, ce qui confirme son statut de leader continental. Les inscriptions sont ouvertes au prix symbolique de 500 FCFA dans divers lieux, notamment le jardin municipal Emile Otando, la foire Pierre-Louis Agondjo Okawé et le marché Grand Village.

Quelques jeunes futures participants

« C’est un honneur pour nous de sponsoriser cet événement, notre partenariat demeure solide. Cette manifestation a un impact tant sur le plan sportif que sur le plan citoyen », a déclaré Zacharie Bakita, responsable communication de Perenco.

Depuis sa première édition, le 10 km de Port-Gentil s’est hissé parmi les courses internationales les plus prestigieuses, offrant à tous les participants une expérience de premier ordre. Fort de ce succès, la fédération gabonaise d’athlétisme et Everest Media ont obtenu le renouvellement du Label GOLD de l’événement ainsi que son inscription au calendrier international de World Athletics.

Pour cette année, le nombre de participants chez les jeunes sera réduit pour éviter les incidents. De plus, le départ de la course sera déplacé de 600 mètres pour garantir à chacun une meilleure visibilité. La 6e édition prévoit l’arrivée de 13 000 athlètes, dont douze sprinteurs professionnels de renommée internationale.

Par ailleurs, les performances des athlètes seront scrutées de près par les services techniques du comité d’organisation, et les primes pour les catégories masculines et féminines seront revues à la hausse. « Les primes ne seront accordées qu’aux femmes ayant couru les 10 km en moins de 45 minutes et aux hommes en moins de 36 minutes », a précisé Anaclet Taty, président de la fédération gabonaise d’athlétisme.