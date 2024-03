Zimbabwe : les récoltes réduites à néant par la sécheresse

La plupart des cultures d’été alimentées par la pluie du Zimbabwe ont flétri et ont complètement été perdues en raison de la sécheresse provoquée par El Nino, a déclaré mardi le ministre zimbabwéen de l’Information, Jenfan Muswere. Selon lui, la sécheresse induite par El Nino, caractérisée par le retard du début des pluies et des périodes de sécheresse prolongées, a entraîné la perte de la plupart des récoltes des agriculteurs malgré leurs mesures de protection contre le climat.

Lors d’une conférence de presse organisée après le Conseil des ministres, M. Muswere a indiqué qu’en raison de la sécheresse, le Zimbabwe organiserait cette année une conférence sur le financement de l’irrigation afin d’attirer les investisseurs pour accélérer la remise en état et le développement de l’irrigation. « Le principal résultat attendu de la conférence est que les investissements permettront d’utiliser les 10.600 barrages du pays pour l’irrigation. Les forages existants dans le cadre de divers programmes sont en cours d’évaluation et ceux qui conviennent seront équipés pour l’irrigation et les programmes d’élevage », a-t-il affirmé.

En raison de la sécheresse, quelque 2,7 millions de personnes dans le pays sont en situation d’insécurité alimentaire et une aide alimentaire de la part du gouvernement et de donateurs est mise à leur disposition entre janvier et mars de cette année