L’OGC Nice n’a trouvé aucune lésion cardiaque post-Covid chez Mario Lemina

Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang ont créé la polémique lors de la CAN 2021 après avoir contracté le coronavirus. Ils ont été renvoyés dans leur club respectif par la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) avant même la fin de la phase de groupes en raison de présumées « lésions cardiaques » provoquées par la Covid-19. Le directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier, a assuré vendredi que Mario Lemina ne souffrait d’aucun problème et qu’il était en « parfaite santé ».

« Mario va bien, très bien. Il s’entraîne normalement. On a eu connaissance des rapports médicaux qui avaient été établis à la CAN. Sa fédération a pris la décision de le renvoyer dans son club. On a procédé à des examens, ici à Nice, sous couvert des experts médicaux de la Ligue. Tous les examens se révèlent positifs. Mario est en parfaite santé. C’est une très bonne nouvelle », a déclaré Julien Fournier sur le site officiel de l’OGC Nice.

Christophe Galtier a également ajouté que son joueur était prêt pour le match contre Metz qui aura lieu ce dimanche. « Mario va bien. Il a travaillé avec nous de manière adaptée. Il fera une séance normale demain, si tout va bien et fera partie du groupe. Normalement, il ne démarrera pas, mais j’espère qu’il sera un entrant important pour l’équipe », a lâché Julien Fournier. Lemina sera bien aligné ce dimanche face à Metz.