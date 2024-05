Violences en milieu scolaire et universitaire au Gabon : les solutions du Dialogue national

Le Dialogue national inclusif convoqué dans la capitale gabonaise ne s’est pas uniquement penché sur les questions politiques ou économiques. Sur le volet social, les participants ont fait plusieurs propositions pour lutter contre les violences scolaires et universitaires dans le pays. Parmi celles-ci, la sensibilisation et la lutte contre la délinquance juvénile, le renforcement de la fonction de surveillant et la création d’un corps de sécurité scolaire et universitaire

Dans le souci de créer un environnement scolaire et universitaire propice à l’épanouissement des apprenants, les Commissaires du Dialogue National Inclusif ont adopté des conclusions visant à lutter contre les violences et l’indiscipline juvéniles. Voici un aperçu des recommandations émises : Propositions Détails Sensibilisation et lutte contre la délinquance juvénile - Sensibiliser les apprenants sur les dangers de la détention et de la consommation de stupéfiants.

Intégrer des dispositions pénales sur les stupéfiants dans les règlements intérieurs des établissements.

Créer des centres spécialisés de désintoxication et de suivi psychologique.

Dénoncer les contrevenants et les remettre aux autorités compétentes.

Suspendre la scolarité des mineurs durant la procédure judiciaire. Sensibilisation des parents sur les valeurs traditionnelles - Renforcer la journée citoyenne avec des notions de valeurs traditionnelles.

Organiser des ateliers de réflexion par les associations de parents d’élèves et d’étudiants. Renforcement et redynamisation de la fonction de surveillant - Créer un corps de surveillants avec un statut particulier défini. Mise en place d’un Corps de sécurité scolaire et universitaire - Créer un corps de sécurité sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur.

Recruter de jeunes Gabonais pour assurer la sécurité. Formation et éducation des apprenants en difficulté - Créer des centres d’éducation renforcée adaptés aux besoins spécifiques.

Recruter du personnel spécialisé pour accompagner les apprenants. Renforcement de l’éducation à la citoyenneté et à l’environnement - Intensifier l’enseignement de l’éducation à la citoyenneté et à l’environnement.

Introduire des modules sur la lutte contre la corruption, la préservation de l’environnement et la prévention des addictions. Développement des capacités psycho-motrices des apprenants - Construire et équiper des installations sportives.

Organiser des compétitions inter-établissements.

Former du personnel dédié à la gestion des activités sportives.



