Variole du singe : Plus de 88 000 cas détectés dans le monde depuis 2022

Le nombre de personnes infectées par la variole du singe (mpox) dans le monde a dépassé 88 000 depuis le début de 2022, 149 personnes sont décédées. Ces données ont été publiées vendredi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « Du 1er janvier 2022 au 11 juillet 2023, 88.288 cas de variole confirmés en laboratoire, dont 149 décès, ont été signalés à l’OMS par 112 pays », a indiqué l’OMS dans une fiche d’information. Depuis le 24 juin, date de publication du précédent rapport sur la variole, 316 nouveaux cas d’infection ont été signalés dans le monde.

Au cours de la semaine du 3 au 9 juillet, le nombre de cas a augmenté de 9,2% par rapport à la semaine précédente. Dans la région du Pacifique occidental, 92 personnes ont été infectées en 21 jours, 88 dans les Amériques et 35 en Afrique et en Asie du Sud-Est. Au 11 juillet, les États-Unis comptaient le plus grand nombre de cas depuis le début de l’année 2022 (30.324). Le Brésil (10.961), l’Espagne (7.559), la France (4.147), la Colombie (4.090), le Mexique (4.031), le Pérou (3.812), le Royaume-Uni (3.761), l’Allemagne (3.691) et le Canada (1.496) suivent dans le top 10. Au total, ces pays représentent près de 84% des personnes infectées. La grande majorité des personnes infectées (96,2%) sont des hommes âgés de 29 à 41 ans.

L’état d’urgence sanitaire mondial pour la variole a été mis en place de juillet 2022 au 11 mai 2023. Il a été levé en raison d’une diminution de près de 90% de l’incidence de la maladie au cours des trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents. La variole du singe est une maladie virale rare qui survient principalement dans les régions reculées d’Afrique centrale et occidentale, à proximité des forêts tropicales. Le premier cas de transmission de l’animal à l’homme a été enregistré en 1970 en République démocratique du Congo (RDC).

Selon l’OMS, le virus est transmis à l’homme par des animaux sauvages tels que les rongeurs et les primates, et la propagation secondaire par transmission interhumaine est limitée. En règle générale, le taux de létalité dans les épidémies de variole se situe entre 1% et 10%. Cependant, la majorité des décès surviennent dans les groupes d’âge les plus jeunes.