Un magasin Centr’affaires de Port-Gentil ravagé par des flammes impitoyables

Un incendie d’une rare violence s’est déclaré vers 15h30 minutes ce lundi dans les locaux du magasin Centr’affaires, dont le dépôt est implanté sur la route du carrefour des douanes, dans le 1er arrondissement de Port-Gentil (Ogooué-Maritime). À l’arrivée des sapeurs-pompiers sur les lieux, le magasin brûlait, avec un important dégagement de fumées. Ainsi, plusieurs d’engins, dont des fourgons pompe-tonne, sont venus des casernes.

Le matériel et les accessoires du gérant de ce dépôt-vente, ont été endommagés sur une surface de plusieurs mètres carrés au rez-de-chaussée ainsi qu’à l’étage par l’important dégagement des fumées toxiques. Le préjudice est très important, il est en cours d’inventaire. Sauf qu’en cette période de vache maigre, c’est beaucoup de familles qui seront au chômage.

Les pompiers essayant vainement de circonscrire le feu

« Pour le premier magistrat que je suis, c’est une triste nouvelle. Perdre quinze ou plus d’une vingtaine d’emplois quand on sait qu’il y a un souci d’employabilité, c’est très triste », a déclaré le maire de Port-Gentil Gabriel Ntchango. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’origine de cet incendie. Par ailleurs aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée heureusement. Cependant la qualité des matériaux est à déplorer.

« C’est difficile de voir ça partir en fumée. Eux aussi, construisez un magasin en dur, non. C’était fait que de tôles bacs. Avec tout l’argent qu’ils ont ? », a lancé Estelle Pinga Etoughé, une riveraine choquée par l’incident. Les pompiers au but de deux heures de combat acharné ont pu circonscrire les flammes. C’est le 3e incendie enregistré dans la capitale économique du Gabon depuis le mois de septembre. Ce, après l’incendie au quartier Boules Noires et à Tobia.