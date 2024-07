Un nouveau centre d’hémodialyse pour faire face aux maladies rénales à Port-Gentil

Face à la montée en flèche des maladies rénales à Port-Gentil, le 1er Labo de biologie médicale a inauguré son centre d’hémodialyse. Le mardi 2 juillet, ce centre a ouvert ses portes au public avec des consultations gratuites, une initiative visant à accroître l’accès aux soins pour les patients locaux tout en réduisant la nécessité de déplacements vers Libreville.

Pour les habitants de Port-Gentil souffrant de maladies rénales, cette ouverture est une véritable aubaine. Jusque-là, ils devaient se rendre au Centre Hospitalier Régional de N’tchengué ou se déplacer encore plus loin vers Libreville, nécessitant plusieurs voyages hebdomadaires. Désormais, ces patients peuvent bénéficier de soins spécialisés à proximité de chez eux, au nouveau centre situé près du carrefour Von’okuwa, après la station-service.

Une vue du matériel opérationnel

Le néphrologue Dr. Arthur Kanganga Ekomy a déclaré : « C’est une structure de capitaux gabonais pour des Gabonais. On veut démontrer que les Gabonais peuvent faire des choses, et aujourd’hui, quand on parle de néphrologie ou d’hémodialyse, ce sont des Gabonais qui sont à la tête. On est venu à Port-Gentil pour apporter cette expertise, car on sait que la ville manque de néphrologues ».

Le centre d’hémodialyse, doté de cinq salles de dialyse, de salles de soins, d’observation, et de repos, ainsi que d’une grande salle d’épuration d’eau, est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de chaque patient. Dr. Arthur Kanganga Ekomy a précisé : « Aujourd’hui, on doit rapprocher l’hémodialyse des populations, c’est pourquoi nous ouvrons ce centre à Port-Gentil. Le leitmotiv est de pouvoir consommer gabonais ». En outre, le centre prévoit d’élargir son offre de soins en accueillant prochainement des spécialistes tels que des endocrinologues, cardiologues, rhumatologues et urologues, offrant ainsi une prise en charge globale des patients.

Cette nouvelle unité d’hémodialyse, fruit du 1er Labo de biologie médicale de Port-Gentil, permet d’assurer les fonctions rénales pour les patients dont les reins ne peuvent plus le faire, en filtrant leur sang et en éliminant les déchets. Le gouverneur sortant de la province de l’Ogooué-Maritime, Paul Ngome Ayong, a souligné l’importance de cette initiative : « Ces maladies sont des tueuses silencieuses, nous sommes souvent porteurs de ces maladies sans le savoir. C’est une très bonne initiative qui cadre avec le souci de décentralisation des structures sanitaires de Libreville ».