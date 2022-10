Un ex activiste de la diaspora gabonaise trouve la mort par empoissonnement à Libreville

La toile gabonaise est en deuil. Et pour cause, un ancien activiste opposé au régime d’Ali Bongo, Pat Collins, a trouvé la mort dans la nuit de jeudi à vendredi à Ozangué à Libreville alors qu’il célébrait son anniversaire. Selon plusieurs sources contactées par Info241, Gislain Ndong Obiang de son vrai nom, longtemps pourfendeur du régime gabonais sur la toile, est mort des suites d’un empoissonnement. Un drame qui laisse sans voix ses proches devant l’effroyable destin de ce brillant gabonais parti trop tôt.

Le célèbre activiste gabonais colonel Pat Collins n’est plus. Alors qu’il célébrait ce 29 septembre son anniversaire, l’ancien activiste qui avait finalement fait la paix avec le régime de Libreville, revenait régulièrement au Gabon pour ses proches. Avant la nuit du drame, il séjournait au Gabon depuis déjà deux mois en provenance du Canada dont il avait également la citoyenneté. Après une soirée d’anniversaire arrosée où il se trouvait en compagnie d’une de ses ex, le jeune homme ne se relèvera plus.

Le jeune activiste de son vivant

La jeune femme a aussitôt été placée en garde en vue en raison des circonstances troubles de son décès. Il est plus que clair que Pat Collins a été victime d’un empoissonnement. Il reste seulement à la police de trouver le ou les auteurs des faits. Ce qui ne ressuscitera aucunement l’ancien activiste qui avait rallié le camp d’Ali Bongo en cessant de s’en prendre à lui après plusieurs années d’activisme remontant deux ans avant la présidentielle gabonaise de 2016.

Pat Collins en effet, avait mis en place la plateforme JeDénonce241 pour dénoncer les méfaits et les incongruités du pouvoir gabonais. Il animait avec plusieurs de ses pairs plusieurs chaines YouTube qui n’épargnaient aucunement Ali Bongo et son régime. Même après avoir quelque peu rejoint celui-ci, Pat Collins aurait continué à taper sur ses nouveaux amis. Sa mort par empoissonnement est sans doute, le scénario du pire après avoir été mis en confiance par ses nouveaux amis qui ont finalement eu raison de lui.