Transition au Gabon : Top 5 des ministres d’Ali Bongo déchu qui ne vont manquer à personne !

Après le coup d’Etat du 30 août et l’annonce le 9 septembre de l’équipe gouvernementale, c’est une nouvelle page qui s’est ouverte pour le Gabon. La chute du pouvoir d’Ali Bongo a entrainé celle de son gouvernement dont certains ont brillé par leur comportement désinvolte et une adoration sans borne pour Ali Bongo dont ils n’étaient pas sans ignorer l’état de santé et les errements financiers et la mauvaise gouvernance. Retour sur les 5 figures les plus controversées de l’équipe gouvernementale du régime déchu.

Le premier d’entre eux étant l’ancien Premier ministre lui-même : Alain-Claude Billie-By-Nzé. Arrivé à sa tête le 9 janvier dernier, le brumeux étudiant de l’UOB a brillé par son envoutement à faire échec à la démocratie. Il a été le principal instrument des conclusions controversées de la Concertation politique de février qualifiés de recul démocratique. Tout comme il a été le moteur des décisions électorales « iniques » qui ont entaché la sincérité du triple scrutin du 26 août.

2.Lambert Noël Matha (64 ans)

A coté de l’ex super Ogivin, se tient Lambert Noêl Matha pourtant né à Noël, ex ministre de l’Intérieur. Fervent défenseur d’Ali Bongo, il a tout sauf un cadeau pour le Gabon. On retiendra qu’il a menti à répétition face caméra, sur le retour de la carte d’identité nationale qui n’est plus délivrée aux gabonais depuis une décennie. Assis sur ses certitudes, il était le principal allié de Michel Stéphane Bonda dans la série de décisions électorales qui ont dénaturé la présidentielle, les législatives et les locales. Lui-même a reconnu la deshumanisation tout azimut dans laquelle le « gang » gouvernemental était plongé.

3.Guy Patrick Obiang Ndong (56 ans)

L’ancien ministre de la Santé Guy Patrick Obiang Ndong proche de l’ex Première dame Sylvia Bongo déchue, est certaine la plus grande déception de l’équipe gouvernemental. Il aura multiplié les sorties tapageuses pro-domo. Sa sincérité dans les chiffres de la pandémie de Covid-19 a été largement remise en cause. Il lui est notamment reproché d’avoir contribué à l’appauvrissement de l’hôpital public gabonais et sa confiance aveugle en ses « maîtres » de la Présidence qu’il servait sans se soucier de l’intérêt supérieur de la Nation.

Franck Nguema (54 ans)

Franck Joseph Fernand Nguema est l’exemple-type du politicien à ne surtout pas reproduire. Soutient de Jean Ping en 2016, il a retourné casaque et l’a trahi pour rejoindre Ali Bongo qui en retour l’a ouvert grandes les portes du gouvernement. D’opposant à membre du gouvernement, il devenu le plus grand zélateur d’Ali Bongo appelant avant même le PDG à sa réélection malgré son état de santé décrié. Un militantisme zélé qui s’ajoute à son bilan aucunement élogieux à la tête du portefeuille des Sports. Un départ qu’aucun sportif ne regrettera. Une retraite toute méritée !

5.Erlyne Antonella Ndembet (52 ans)

Avec son air débonnaire, Erlyne Antonella Ndembet a été une ministre de la Justice très silencieuse. Alors que les libertés publiques et les arrestations de prisonniers politiques se passaient sous ses yeux, la Garde des sceaux était la plus grande des aveugles. Une ministre-magistrate qui au lieu de reformer la Justice a plutôt essuyé plusieurs grèves paralysant même l’institution au grand dam des justice. Son désintérêt pour la Justice et la protection du plus faible ne manquera à personne !