Tragédie de Perenco : Six experts dépêchés en renfort à Port-Gentil ce 25 mars

La catastrophe survenue le 20 mars sur la plateforme pétrolière de Perenco Oil and Gas Gabon, qui a fait 5 morts et 1 disparu, continue d’endeuiller le pays. À la demande de l’entreprise pétrolière, le gouvernement gabonais a annoncé samedi le déploiement d’un groupe d’experts composé de 6 personnes pour aider à l’identification des agents de Perenco décédés dans l’incendie de la plateforme Becuna, au large de Port-Gentil.

« Nous avons annoncé aux familles qu’il y aura un groupe de six experts. Ils vont arriver avec des équipements pour procéder à l’identification des personnes non encore identifiées », a indiqué samedi le Premier ministre Raymond Ndong, présent dans la capitale économique gabonaise avec une importante délégation ministérielle. Ces experts, au nombre de 6, sont attendus en renfort ce 25 mars à Port-Gentil.

Le dépôt de gerbe de fleurs en hommage aux victimes, hier au siège de Perenco

Le gouvernement, qui a rendu hommage aux disparus ce samedi en déposant des gerbes de fleurs, a promis de faire toute la lumière sur cette tragédie survenue sur un site offshore du numéro 1 gabonais de l’exploitation pétrolière. "Au-delà, nous avons des pertes en vies humaines pour lesquelles je me devais de présenter mes condoléances aux familles, et il était également nécessaire de réconforter les rescapés car ils ont subi un énorme traumatisme", a ajouté Ndong Sima.

Pour rappel, c’est ce mercredi après-midi qu’a débuté l’incendie, peu après 15h, sur la plateforme offshore. Selon le bilan du gouvernement, 3 des 5 agents retrouvés morts et difficilement identifiables en raison de leurs brûlures étaient de nationalité gabonaise. Au total, 12 agents de Perenco et son sous-traitant Spie étaient sur la plateforme. Il y a donc 6 rescapés, 5 morts et une personne toujours portée disparue.