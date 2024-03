2 blessés et 5 disparus dans un incendie survenu sur une plateforme pétrolière gabonaise

Encore un incident sur les installations pétrolières du géant franco-britannique Perenco Oil & Gas au Gabon. Un incendie s’est déclaré ce mercredi après-midi sur la plateforme « Perenco Becuna » au large des côtes gabonaises à la suite d’une explosion, comme l’a confirmé un communiqué de l’entreprise pétrolière. Selon un bilan provisoire, l’incident aurait fait 2 blessés dont 1 brulé au 3e degré et 5 agents de l’entreprise portés disparus.

Un drame est survenu cet après-midi près de Tchatamba (Ogooué-maritime) sur les installations offshore de Perenco. L’entreprise, qui a rapidement communiqué sur l’incident, a confirmé les informations qui avaient déjà circulé sur la toile et les réseaux sociaux. Si les circonstances de la survenue de l’incendie restent à déterminer, l’entreprise pétrolière a dressé un premier bilan de la situation.

Pour Perenco, « L’incident a eu lieu aujourd’hui, le 20 mars 2024, vers 15h25 (heure du Gabon). Les premiers rapports indiquent que deux (2) personnes ont été blessées et cinq (5) sont actuellement portées disparues. Les deux (2) personnes blessées ont été évacuées et prises en charge par les services compétents à terre ». Le nombre de personnes portées disparues suscite des inquiétudes quant à de possibles pertes en vies humaines. Au total 10 personnes étaient sur la plateforme.

D’autant que les personnes blessées le seraient gravement. Celles-ci ont été évacuées et prises en charge par les services compétents à terre, tandis que cinq autres retiennent l’attention des opérations de recherche. Perenco a immédiatement activé sa procédure d’intervention d’urgence et travaille en étroite collaboration avec les services d’urgence et les autorités compétentes. La compagnie assure que des informations supplémentaires seront communiquées dès que possible.