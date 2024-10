Terrorisme en Afrique : 106 200 milliards de francs CFA de pertes économiques et des pays en crise

Le représentant permanent du Maroc auprès de l’Union africaine (UA) et de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) des Nations unies, Mohamed Arrouchi, a déclaré mercredi que les dommages économiques causés par les terroristes en Afrique au cours de la dernière décennie s’élevaient à 106 200 milliards de francs CFA (171 milliards de dollars). Il s’exprimait à Addis-Abeba lors d’une réunion du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA.

« Le continent africain a subi une perte économique de 171 milliards de dollars à cause du terrorisme au cours de la dernière décennie », a déclaré le diplomate, cité par l’agence Maghreb Arabe Presse (MAP). Selon lui, « l’Afrique a dû assumer seule les conséquences des déplacements des terroristes étrangers qui se sont réfugiés sur le continent ».

Les principaux mouvements terroristes en Afrique

Il a également souligné que les activités des groupes terroristes en Afrique ont provoqué des bouleversements majeurs, des déplacements massifs et d’importantes pertes en vies humaines. M. Arrouchi a ajouté que les terroristes, responsables d’attaques violentes, d’enlèvements et d’autres actes visant à imposer leur idéologie extrémiste, coopèrent de plus en plus avec des groupes armés non gouvernementaux, séparatistes et rebelles impliqués dans la criminalité transnationale, facilitée par les flux financiers illicites et la prolifération des armes légères.

Il a aussi insisté sur l’importance de combattre les différentes sources de financement des groupes terroristes. Les principaux pays africains touchés par le terrorisme sont ceux du Sahel, une région particulièrement vulnérable. Des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria et la Somalie figurent parmi les plus gravement affectés. Ces nations sont confrontées à une montée en puissance de groupes terroristes tels que Boko Haram, l’État islamique au Grand Sahara (EIGS), Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et Al-Shabaab, dont les activités déstabilisent les économies locales, entraînent des déplacements massifs de populations et aggravent l’insécurité alimentaire et humanitaire.