Tchad : le fils d’Idriss Deby se fait président, un conseil national de transition en vue

Le général Mahamat Idriss Déby (37 ans) est de fait le nouveau président du Tchad selon la charte de la transition publiée mercredi soir. Le fils de l’ancien président mort au front qui n’assume pas le statut de putsch militaire. Le Conseil militaire de transition (CMT) qui a pris le pouvoir mardi, a tout de même fait un rétropédalage sur la suspension du gouvernement et du Parlement avant d’annoncer le retour du poste de Premier ministre supprimé depuis 2018 par son père.

Selon la charte de transition, le Premier ministre est le chef du gouvernement de transition. Il est nommé par le président du CMT, qui occupe les fonctions de président de la République. Le gouvernement de transition est responsable devant le Conseil national de transition, qui exerce la fonction législative avec 93 conseillers nationaux, désignés par le président du CMT, selon le texte.

Selon la dernière version, sauf abrogation expresse, les dispositions de la Constitution, les institutions, ainsi que la législation et la réglementation en vigueur non contraires à la charte demeurent applicables. En attendant la mise en place du Conseil national de transition et du gouvernement de transition, l’Assemblée nationale et les ministres doivent continuer d’exercer leurs fonctions, selon le CMT.