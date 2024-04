Tanzanie : Au moins 155 morts dans le pays suite à des pluies diluviennes

C’est un véritable “déluge” qui s’est abattu sur l’Afrique de l’Est, causant d’énormes “ravages”, résume The Citizen. En Tanzanie, la saison des pluies, aggravée par le phénomène climatique El Niño, a causé ces dernières semaines des inondations et des glissements de terrain meurtriers dans diverses régions du pays, a déclaré jeudi le Premier ministre, Kassim Majaliwa, devant le Parlement.

"Plus de 51 000 foyers et 200 000 personnes ont été touchés, avec 155 morts, environ 236 personnes blessées et plus de 10 000 habitations endommagées à divers degrés", a-t-il énuméré. Les effets dévastateurs des pluies sont “principalement dus à la dégradation de l’environnement”, a-t-il ajouté, pointant du doigt la déforestation notamment.

Jeudi, le Kenya voisin continuait, lui, de compter les morts et de rechercher les disparus, au lendemain d’inondations dans plusieurs quartiers de la capitale, Nairobi, et dans des comtés voisins. Selon les autorités, le bilan s’élevait à 13 morts, après la découverte jeudi de 3 corps dans le bidonville de Mathare, une des zones les plus durement touchées.