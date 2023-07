Soudan : Plus de 3 millions de déplacés depuis le début du conflit

Le nombre des déplacés internes au Soudan a atteint 2 414 625 personnes depuis le début du conflit armé dans le pays, c’est 183 102 personnes de plus que la semaine dernière. La croissance a été recensée dans toutes les 18 provinces, indique l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) auprès des Nations unies.

Sur 737 801 réfugiés en provenance du Soudan, 255 565 civils sont partis pour l’Égypte afin de fuir les hostilités, 38 218 ont été hébergés au Tchad. D’autres pays qui ont abrité les déplacés sont le Soudan du Sud (160 798 personnes), l’Éthiopie (62 509 personnes), la Centrafrique (16 719 personnes) et la Libye (2 992 personnes).

La situation au Soudan s’est dégradée à la suite de désaccords entre le commandant de l’armée, Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige également le Conseil souverain, et le chef des FSR, Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemeti, son adjoint au Conseil. Des affrontements ont éclaté le 15 avril entre les deux structures près de la base militaire de Merowe et dans la capitale, Khartoum. Depuis, malgré de courtes trêves humanitaires, les tensions et les combats perdurent. À ce jour, selon le ministère soudanais de la Santé, plus de 3 000 personnes ont péri, au moins 6 000 autres ont été blessées.