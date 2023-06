Soudan : la résidence de l’ambassadeur de Tunisie à Khartoum pillée par des hommes armés

La Tunisie a condamné, dimanche, l’attaque qui a visé la résidence de son ambassadeur à Khartoum, capitale du Soudan. Dans une déclaration écrite du ministère tunisien des Affaires étrangères, il est indiqué qu’un groupe armé a fait irruption dans la résidence de l’ambassadeur tunisien à Khartoum, Chafik Hajji, et a pillé tous les biens qui s’y trouvaient. L’acte commis par les groupes armés constitue une violation flagrante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et une violation du caractère sacré des sièges des missions diplomatiques, ajoute la diplomatie tunisienne.

L’ambassadeur, les diplomates et de nombreux Tunisiens travaillant à Khartoum avaient été évacués en avril. Le Parlement arabe a pour sa part condamné l’attaque de la résidence de l’ambassadeur de Tunisie à Khartoum. L’organe basé au Caire a appelé, dimanche, au respect des missions diplomatiques et de leurs locaux, et a exhorté les autorités soudanaises à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection des missions diplomatiques dans le pays.

Plusieurs missions diplomatiques au Soudan ont également fait l’objet d’attaques et de pillages, depuis le déclenchement des violences à la mi-avril. Le Soudan est en proie à des affrontements entre l’armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF). Près de 1 000 civils ont été tués et des milliers d’autres blessés dans ces violences, selon les autorités médicales locales