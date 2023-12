Soudan : 15 diplomates émiratis sommés de quitter le pays sous 48h

Le ministère soudanais des Affaires étrangères a pris la décision de déclarer personae non gratae 15 diplomates des Émirats arabes unis, selon l’agence de presse soudanaise Suna. La chargée d’affaires de l’ambassade des Émirats arabes unis au Soudan, Badria al-Shikhi, a été convoquée dimanche par le ministère soudanais des Affaires étrangères, qui l’a informée de cette mesure. Les 15 diplomates en question, travaillant à la mission diplomatique, ont été notifiés qu’ils devaient quitter le pays dans les 48 heures. La raison de cette décision n’a pas été précisée par les autorités soudanaises.

Le contexte de cette expulsion diplomatique pourrait être lié à des événements antérieurs. En août dernier, The Wall Street Journal a rapporté que les Émirats arabes unis fournissaient secrètement des armes et des munitions à la Force de soutien rapide du Soudan, qui était en conflit avec les forces gouvernementales. Des allégations ont été faites selon lesquelles une cargaison d’aide humanitaire déclarée aurait en réalité transporté des munitions et des fusils destinés aux forces spéciales soudanaises. Les Émirats arabes unis ont nié ces allégations.

Cette expulsion intervient dans un contexte de tensions accrues au Soudan, marquées par des désaccords au sein du leadership militaire en avril. Ces désaccords portaient sur des questions telles que le calendrier et les méthodes de formation d’une force armée unifiée, ainsi que sur la question de savoir si l’armée devait être dirigée par un officier militaire professionnel ou par un président civil élu. Ces tensions ont conduit à des affrontements, causant des pertes humaines considérables.